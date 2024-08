Victorieux de l'ultime régate qualificative, Elia Colombo peut finalement participer à la phase à élimination directe de planche à voile aux JO de Paris.

Elia Colombo peut toujours rêver de médaille olympique. KEYSTONE

ATS

Le Tessinois de 28 ans a décroché sur le tapis vert le 10e et dernier ticket donnant accès aux Medal Series de vendredi. Il était dans un premier temps classé 11e.

Ce n'est que grâce à un protêt remporté contre un concurrent espagnol qu'il a pu dépasser celui-ci et s'assurer une participation aux finales. «J'ai hâte de participer aux Medal Series, nous nous sommes volontairement beaucoup entraînés sur ce parcours. Tout est possible», a-t-il déclaré.

Elia Colombo conserve qui plus est toutes ses chances de médaille. Le format de la compétition de planche à voile est tel que tout est possible parmi les 10 participants aux Medal Series: un quart de finale, une demi-finale et une finale figurent ainsi au programme vendredi à Marseille.

