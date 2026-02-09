Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski alpin Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

Gregoire Galley

9.2.2026

Le combiné par équipe messieurs sourit décidément aux Suisses. Après le triplé des Mondiaux 2025, ils ont signé un doublé olympique lundi. Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont cueilli l'or en devançant Marco Odermatt et Loïc Meillard, qui partagent la deuxième marche du podium avec les Autrichiens Vincent Kriechmayr/Manuel Feller.

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

Nef et von Allmen se parent d'or en combiné par équipes

09.02.2026

Keystone-ATS

09.02.2026, 14:50

09.02.2026, 15:34

Le «MVP» de cette journée est bien Tanguy Nef. Le Genevois, toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, a signé une manche de slalom de feu. Il a réalisé le meilleur chrono pour permettre à son équipe de prendre les commandes avec 0''99 d'avance sur la paire Kriechmayr/Feller.

Les trois derniers slalomeurs en lice n'ont pas tenu le choc. Loïc Meillard a néanmoins maîtrisé son sujet sur le bas du parcours pour aller chercher l'argent. Associé à Alexis Monney, Daniel Yule a en revanche manqué son affaire, son duo reculant de la 2e à la 13e place finale. Dernier à s'élancer, l'Italien Alex Vinatzer a également flanché, terminant 7e avec Giovanni Franzoni.

Pour mémoire, l'an dernier aux Mondiaux, Swiss-Ski avait pu fêter un triplé dans cette épreuve pour sa première au programme d'un grand événement. Loïc Meillard avait alors triomphé en compagnie de Franjo von Allmen, lequel signe ainsi à Bormio le même doublé descente/combiné qu'à Saalbach. Les paires Alexis Monney/Tanguy Nef et Stefan Rogentin/Marc Rochat avaient complété le podium.

Archive sur les JO

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

Les plus lus

«Des innocents ont été tués, et ça suffit» - Un athlète américain voit rouge
Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard
Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»
La reconversion d’une fausse médecin esthétique
Renversante, Mathilde Gremaud décroche l’or et écrit l’histoire !
«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné