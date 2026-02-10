  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Combiné : les Suissesses loin du compte, Johnson lance Shiffrin

ATS

10.2.2026 - 11:37

Pas de surprise lors de la descente du combiné dames mardi à Cortina. Breezy Johnson l'a emporté, alors que Corinne Suter est à 1''51.

Delia Durrer grimace après la descente du combiné à Cortina.
Delia Durrer grimace après la descente du combiné à Cortina.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 11:37

10.02.2026, 11:49

Cela signifie que Mikaela Shiffrin aura une large avance sur Camille Rast. La mission de Corinne Suter (12e) était de mettre Camille Rast dans les meilleures conditions afin qu'elle n'ait pas un retard insurmontable à combler pour éventuellement jouer le podium. On sait que la skieuse de Vétroz peut rivaliser avec Mikaela Shiffrin de temps en temps. Mais avec des filles comme Katharina Truppe, Paula Moltzan ou Emma Aicher qui possèdent entre 0''70 et 1''00 d'avance, ce sera très compliqué.

Favorite de cette course, la paire Breezy Johnson/Mikaela Shiffrin a donc toutes les chances de décrocher l'or. La championne olympique de descente a placé sa compatriote dans la meilleure des positions puisque la plus grande skieuse de l'histoire sera la dernière à fermer le portillon du slalom.

Championne du monde à Saalbach l'an dernier, Johnson pourrait bien connaître le même destin que Franjo von Allmen en se parant une deuxième fois du métal le plus précieux.

Grâce à une excellente manche d'Ariane Raedler, Katharina Huber ne comptera que 0''06 de retard sur Shiffrin. L'Italienne Peterlini en aura 0''27, mais c'est Moltzan à 0''42 qui sera dangereuse.

Les autres paires suisses, Jasmine Flury/Wendy Holdener (13e à 1''54), Janine Schmitt/Mélanie Meillard (16e à 1''91) et Delia Durrer/Eliane Christen (18e à 2''47) ne devraient pas avoir voix au chapitre, à moins que Wendy Holdener réalise une manche d'anthologie dès 14h.

JO 2026 - Ski alpin. «Quand tu vas aux JO, c’est pour gagner une médaille» - Wendy Holdener insatiable

JO 2026 - Ski alpin«Quand tu vas aux JO, c’est pour gagner une médaille» - Wendy Holdener insatiable

Combiné : les Suissesses loin du compte, Johnson lance Shiffrin