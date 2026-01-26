Avec Milan-Cortina 2026 (6-22 février), l'Italie accueillera pour la troisième fois de son histoire des Jeux olympiques d'hiver. La candidature italienne s'est imposée face à Stockholm.

Avec Milan-Cortina 2026, l'Italie accueillera pour la troisième fois de son histoire des Jeux olympiques d'hiver. KEYSTONE

Dix-huit ans après Turin, les Jeux olympiques d'hiver s'apprêtent à faire leur grand retour en Europe centrale. Lors de la session du CIO du 24 juin 2019 à Lausanne, le dossier Milan-Cortina avait obtenu 47 voix, contre 34 pour le concurrent suédois Stockholm/Are. Comme il ne restait plus que deux candidats en lice, un seul tour de scrutin avait alors suffi.

Auparavant, les candidats initiaux Sion et Calgary (tous deux à la suite d'une votation populaire), ainsi que Graz et Sapporo, s'étaient retirés. La ville turque d'Erzurum n'avait pas été acceptée comme candidate par le CIO en raison de diverses insuffisances.

L'Italie accueillera la famille olympique pour la quatrième fois au total. Les Jeux d'hiver ont déjà eu lieu à Cortina d'Ampezzo en 1956 et à Turin en 2006, tandis que Rome a organisé les Jeux d'été en 1960.

Les deux prochaines éditions des Jeux d'hiver sont également déjà attribuées. Dans quatre ans, la grand-messe hivernale se déroulera dans les Alpes françaises, puis en 2034 à Salt Lake City, aux Etats-Unis. Quant à la Suisse, elle est en dialogue privilégié avec le CIO concernant l'organisation de l'édition 2038.