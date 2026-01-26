  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 Comment Milan-Cortina a-t-il obtenu les Jeux ?

ATS

26.1.2026 - 10:18

Avec Milan-Cortina 2026 (6-22 février), l'Italie accueillera pour la troisième fois de son histoire des Jeux olympiques d'hiver. La candidature italienne s'est imposée face à Stockholm.

Avec Milan-Cortina 2026, l'Italie accueillera pour la troisième fois de son histoire des Jeux olympiques d'hiver.
Avec Milan-Cortina 2026, l'Italie accueillera pour la troisième fois de son histoire des Jeux olympiques d'hiver.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:18

26.01.2026, 10:32

Dix-huit ans après Turin, les Jeux olympiques d'hiver s'apprêtent à faire leur grand retour en Europe centrale. Lors de la session du CIO du 24 juin 2019 à Lausanne, le dossier Milan-Cortina avait obtenu 47 voix, contre 34 pour le concurrent suédois Stockholm/Are. Comme il ne restait plus que deux candidats en lice, un seul tour de scrutin avait alors suffi.

Auparavant, les candidats initiaux Sion et Calgary (tous deux à la suite d'une votation populaire), ainsi que Graz et Sapporo, s'étaient retirés. La ville turque d'Erzurum n'avait pas été acceptée comme candidate par le CIO en raison de diverses insuffisances.

Retour sur Cortina 1956. Les JO «des records» sans or blanc mais avec de l’or helvétique

Retour sur Cortina 1956Les JO «des records» sans or blanc mais avec de l’or helvétique

L'Italie accueillera la famille olympique pour la quatrième fois au total. Les Jeux d'hiver ont déjà eu lieu à Cortina d'Ampezzo en 1956 et à Turin en 2006, tandis que Rome a organisé les Jeux d'été en 1960.

Les deux prochaines éditions des Jeux d'hiver sont également déjà attribuées. Dans quatre ans, la grand-messe hivernale se déroulera dans les Alpes françaises, puis en 2034 à Salt Lake City, aux Etats-Unis. Quant à la Suisse, elle est en dialogue privilégié avec le CIO concernant l'organisation de l'édition 2038.

Les légendes des Jeux d'hiver. Du «Nurmi des glaces» au «Blitz de Kitz», en passant par la «fée»

Les légendes des Jeux d'hiverDu «Nurmi des glaces» au «Blitz de Kitz», en passant par la «fée»

Les plus lus

Thriller juridique autour de Melania Trump et sa relation avec Jeffrey Epstein
Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
Prudence : vos résultats Google peuvent se transformer en un vilain piège !
Victoria Beckham : le DJ du mariage brise le silence sur la « danse inappropriée »
Une femme retrouvée morte à Carouge (GE), son compagnon suspecté