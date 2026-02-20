«Conseil de paix» et CIO, conflit d’intérêts pour Infantino ?

Le Comité international olympique n'est «pas au courant» de la présence du patron de la Fifa Gianni Infantino, l'un de ses membres, au «Conseil de paix» convoqué jeudi par Donald Trump, a indiqué vendredi sa présidente Kirsty Coventry.

Gianni Infantino se trouve-t-il dans une situation compliquée ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je n'étais pas au courant qu'un de nos membres du CIO était au premier plan (...) Maintenant que vous nous en avez informés, nous allons bien sûr rentrer et regarder ça», a déclaré la Zimbabwéenne à Milan, lors de sa dernière conférence de presse des Jeux d'hiver.

Invité jeudi lors de la réunion inaugurale du «Conseil de paix», destiné à reconstruire la bande de Gaza ravagée par deux ans de guerre, M. Infantino a arboré avec un large sourire une casquette rouge floquée «USA» et «45-47», désignant les deux mandats de Donald Trump.

Or le serment prononcé par la centaine de membres du CIO, dont fait partie le président de la Fifa, leur impose d'agir «indépendamment des intérêts commerciaux et politiques», une obligation reprise par la Charte olympique.

«Charte olympique est très claire»

«La Charte olympique est très claire sur ce qu'elle attend de ses membres», a ajouté Mme Coventry.

Interrogée sur l'éventualité que le CIO se joigne à une initiative telle que le Conseil de paix, elle a répondu que l'instance olympique continuerait «à être politiquement neutre».

Gianni Infantino et Donald Trump affichent leur complicité depuis janvier 2025 et le retour au pouvoir du président américain, qui a reçu en décembre un «Prix de la Paix de la Fifa» nouvellement créé, et dont les critères comme la procédure d'attribution demeurent obscurs. La prochaine Coupe du Monde aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.