Tanja Hüberli et Nina Brunner ont manqué une première occasion de s'assurer une médaille aux JO de Paris. La Schwytzoise et la Zougoise se sont même retrouvées à un point de la qualification pour la finale jeudi, avant de s'incliner 14-21 22-20 15-12 devant les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson.

Nina Brunner et sa coéquipière Tanja Hüberl se battront pour le bronze. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Hüberli/Brunner avaient pourtant toutes les cartes en main pour plier l'affaire en deux manches. Impériales dans le premier set, elles se sont procuré une balle de match à 20-19 au deuxième set. Mais une attaque mal négociée a offert un sursis aux Canadiennes, qui ont empoché sept des huit points suivants.

«Ca arrive qu'on se dise qu'on aurait pu négocier différemment un point en particulier. Mais il y a eu d'autres moments où on aurait dû faire la différence au deuxième set», a souligné Nina Brunner à propos de cette balle de match manquée. «On n'a vraiment rien à se reprocher sur ce point», a-t-elle assuré.

Les deux Alémaniques ont d'ailleurs su se ressaisir après s'être retrouvées menées 3-6 dans le tie-break. Elles ont même pu prendre l'avantage 10-9 dans ce set décisif. Mais elles ont manqué de tranchant dans le «money time», à l'image de cette attaque manquée par Nina Brunner qui a permis aux Canadiennes de mener 13-11.

24 heures pour digérer

Victorieuses de leurs cinq premiers matches disputés à l'ombre de la Tour Eiffel sans avoir lâché le moindre set, Hüberli/Brunner sont tout de même tombées de haut face à un duo qui avait dû passer par un barrage (16e de finale) après avoir concédé deux défaites en phase de poules dont une face à Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré.

La Schwytzoise (31 ans) et la Zougoise (28 ans) ont un peu plus de 24 heures devant elles pour digérer ce revers et préparer le match pour le bronze programmé vendredi dès 21h. Elles affronteront les Brésiliennes Ana Patricia/Duda ou les Australiennes Mariafe Artacho/Taliqua Clancy.

«On va débriefer cette demi-finale, on va essayer de décompresser», a glissé Nina Brunner en zone mixte. «Et ce ne serait pas un luxe de voir le physio, de bien manger et si possible de ne pas trop mal dormir. Vendredi on a une autre opportunité de décrocher une médaille olympique, ce qui est plutôt cool», a-t-elle conclu.