  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La gazette des Jeux Curling et Snoop Dogg, la rencontre improbable

ATS

11.2.2026 - 18:29

Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Keystone-SDA

11.02.2026, 18:29

11.02.2026, 19:04

Beatbox ou Crip-Walk?

Attraction des épreuves de Cortina, Snoop Dogg a été remarqué à plusieurs reprises non loin de la piste de curling olympique. Au point que les curleuses suisses ont déjà réfléchi à la manière dont pourrait se dérouler une rencontre avec le célèbre rappeur américain. «Caro (réd: Carole Howald) est très douée en beatbox, elle pourrait donc faire un petit show», plaisante Alina Pätz, qui entraîne pour sa part son «C-Walk».

«J'espère ne pas me réveiller». Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse

«J'espère ne pas me réveiller»Cinq jours ont suffi à «FranJO» pour entrer au Panthéon du sport suisse

Josi impressionné par «FvA»

Au village olympique de Milan, les deux sélections suisses de hockey ont ainsi pris l'habitude de regarder ensemble les compétitions de leurs compatriotes. «On a notamment regardé les courses de ski alpin», explique Roman Josi, qui se dit particulièrement impressionné par Franjo von Allmen. «Ce qu'il réalise en ce moment est incroyable, et en plus il a l'air vraiment super sympa». Un bel hommage de Bernois à Bernois.

Chasseur de pin's

Collectionner les pin's des autres nations fait partie de la tradition olympique. Le hockeyeur Andrea Glauser s'adonne à cette passion avec enthousiasme. «Ces derniers jours, j'en ai déjà rassemblé quelques-uns», raconte le Fribourgeois, particulièrement fier d'avoir dégoté celui de la délégation des Philippines.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

Les plus lus

Grâce aux «12 coups de midi», il prend sa retraite avant 35 ans!
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Washington met en garde indirectement Genève
Pam Bondi tente-t-elle d'«étouffer» l'affaire Epstein?