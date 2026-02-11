Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Beatbox ou Crip-Walk?

Attraction des épreuves de Cortina, Snoop Dogg a été remarqué à plusieurs reprises non loin de la piste de curling olympique. Au point que les curleuses suisses ont déjà réfléchi à la manière dont pourrait se dérouler une rencontre avec le célèbre rappeur américain. «Caro (réd: Carole Howald) est très douée en beatbox, elle pourrait donc faire un petit show», plaisante Alina Pätz, qui entraîne pour sa part son «C-Walk».

Josi impressionné par «FvA»

Au village olympique de Milan, les deux sélections suisses de hockey ont ainsi pris l'habitude de regarder ensemble les compétitions de leurs compatriotes. «On a notamment regardé les courses de ski alpin», explique Roman Josi, qui se dit particulièrement impressionné par Franjo von Allmen. «Ce qu'il réalise en ce moment est incroyable, et en plus il a l'air vraiment super sympa». Un bel hommage de Bernois à Bernois.

Chasseur de pin's

Collectionner les pin's des autres nations fait partie de la tradition olympique. Le hockeyeur Andrea Glauser s'adonne à cette passion avec enthousiasme. «Ces derniers jours, j'en ai déjà rassemblé quelques-uns», raconte le Fribourgeois, particulièrement fier d'avoir dégoté celui de la délégation des Philippines.

