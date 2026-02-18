  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Le grand huit pour Schwaller et Cie !

ATS

18.2.2026 - 16:18

L'équipe de Suisse masculine est décidément imbattable dans le tournoi olympique. Le Team Genève a remporté son huitième succès dans le Round Robin face à la Norvège 10-4 mercredi.

Et de huit pour Schwaller et Cie !
Et de huit pour Schwaller et Cie !
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 16:18

18.02.2026, 17:00

Yannick Schwaller prévenant. Malgré la demi-finale, «un mauvais match et tout peut s’écrouler»

Yannick Schwaller prévenantMalgré la demi-finale, «un mauvais match et tout peut s’écrouler»

D'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales après leur victoire face à l'Allemagne la veille, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel n'ont pas dû forcer leur talent face aux Norvégiens. Ils ont plié le match au 8e end à la faveur d'un coup de quatre, et auront l'occasion d'assurer leur première place jeudi lors de leur ultime confrontation du tour préliminaire face à l'Italie (9h05).

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

