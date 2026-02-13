  1. Clients Privés
Quatre opérations en une semaine Lindsey Vonn évoque «des jours difficiles» et d’autres chirurgies

ATS

13.2.2026 - 19:09

Lindsey Vonn va subir une quatrième opération en moins d'une semaine suite à sa grave blessure à la jambe gauche subie lors de la descente des Jeux olympiques à Cortina. L'Américaine a donné de ses nouvelles vendredi.

Keystone-SDA

13.02.2026, 19:09

13.02.2026, 19:11

«Cela a été des jours difficiles à l'hôpital. J'ai encore un long chemin à parcourir, avec une nouvelle opération prévue demain», a expliqué Vonn dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Dans son lit d'hôpital, la skieuse de 41 ans s'est dite reconnaissante du soutien reçu depuis sa lourde chute dimanche dernier. «J'espère pouvoir rentrer ensuite à la maison, où je devrai subir encore une autre opération», a ajouté la «Speed Queen».

Lindsey Vonn résiliente. «J'ai eu ma troisième opération aujourd'hui et ça a été un succès»

Lindsey Vonn résiliente«J'ai eu ma troisième opération aujourd'hui et ça a été un succès»

Lindsey Vonn, superstar attendue des JO à Cortina où elle visait l'or olympique en descente à 41 ans, seize ans après son titre à Vancouver, a chuté treize secondes après s'être élancée sur la piste de l'Olimpia delle Tofane dimanche.

Déséquilibrée sur une bosse en percutant une porte avec son bras droit, elle a été projetée en l'air et a violemment percuté la piste, sans perdre ses skis. Ses hurlements de douleurs ont été entendus par les téléspectateurs qui regardaient la course à la télévision.

Une fracture «complexe»

Evacuée en hélicoptère à l'hôpital de Cortina d'Ampezzo puis transférée à Trévise, elle avait annoncé lundi soir souffrir d'une «fracture complexe du tibia (gauche) qui nécessitera plusieurs opérations».

Lindsey Vonn. «Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»

Lindsey Vonn«Même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret»

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier à Crans-Montana.

Elle avait repris sa carrière l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO2026 avec un impressionnant bilan de sept podiums en huit courses cet hiver, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.

JO 2026 - Ski alpin. Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente

JO 2026 - Ski alpinDeux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente

