JO 2026 - Hockey sur glace Damien Riat : «Désormais, c'est la tête qui prend le dessus»

Nicolas Larchevêque, à Milan

17.2.2026

L’équipe de Suisse de hockey sur glace s’est qualifiée mardi pour les quarts de finale du tournoi olympique à Milan. Victorieux 3-0 de l’Italie, les joueurs helvétiques n’ont toutefois pas eu la vie si facile face au pays hôte, porté par un gardien en feu. «On savait qu'il était bon», a reconnu Damien Riat.

Les attaquants suisses se sont heurtés à maintes reprises sur l’excellent portier italien, Damian Clara, mardi à Milan.
Les attaquants suisses se sont heurtés à maintes reprises sur l’excellent portier italien, Damian Clara, mardi à Milan.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Milan

17.02.2026, 17:12

17.02.2026, 18:22

Sérieuse et appliquée, mais sans livrer une démonstration, la troupe de Patrick Fischer a évité le piège italien mardi à Milan lors du match d’accession aux quarts de finale. «On se devait de jouer de la bonne manière, de leur donner peu et de concrétiser sur nos occasions. Prendre ce momentum tout de suite, en marquant le premier goal (ndlr : après 79 secondes), c'était très important», a analysé Damien Riat après le match. «On a créé beaucoup de choses, mais on doit être plus audacieux», a pour sa part constaté le capitaine Roman Josi.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts

La Suisse, malgré une nette domination (51 tirs à 20), a en effet semblé empruntée offensivement et est restée sous la menace des Transalpins jusqu’au 3-0 inscrit sur un joli mouvement collectif en power-play (46e). «C’est un jeu qu'on peut faire, ils nous ont donné l'espace pour et on a su saisir l’opportunité», a expliqué le Genevois de 28 ans, auteur de la passe finale en direction du buteur Nico Hischier.

Il faut dire que les attaquants helvétiques se sont heurtés à un gardien italien en grande forme. «On savait qu'ils avaient un bon gardien», a reconnu Riat. Damian Clara, portier de 21 ans du club suédois de Brynäs et drafté en 2023 par les Anaheim Ducks, s’est ainsi fait l’auteur de 48 arrêts, dont plusieurs parades spectaculaires qui ont permis à ses couleurs de garder espoir jusque dans le troisième tiers. En face, son homologue Leonardo Genoni a une nouvelle fois livré la marchandise pour éviter aux siens toutes mauvaises surprises.

Patrick Fischer. «Nous sommes parvenus à ne pas tomber dans le jeu de la provocation»

Patrick Fischer«Nous sommes parvenus à ne pas tomber dans le jeu de la provocation»

«À cette étape du tournoi, c'est la tête qui prend le dessus»

S’ils avaient été portés par un public suisse venu en nombre lors de leurs trois matches de la phase de groupes, Damien Riat et ses coéquipiers ont retrouvé cette fois-ci une ambiance plus timorée. La Suisse a en effet été «exilée» dans la seconde patinoire à Milan, la Rho Ice Hockey Arena, beaucoup plus petite et provisoire, construite dans le parc des expositions.

«Ici ou à la patinoire Santagiulia, c’est le même jeu, le même hockey sur glace, ça ne change pas grand-chose. L’arène est un peu plus petite, mais on est bien ici, on a un bon vestiaire et ça me convient bien», a toutefois avoué l’attaquant du Lausanne HC, qui reviendra mercredi dans ces mêmes lieux pour défier la Finlande en quart de finale (à 18h10).

«Ça va être un match serré face à une bonne équipe. On sait que la Finlande a un très bon jeu défensif. Il va falloir jouer notre jeu, on a déjà su le prouver contre les grosses équipes. Même si les Finlandais ont eu plus de jours de repos, je pense qu'à cette étape du tournoi, c'est la tête qui prend le dessus et le corps suit», a tenu à rappeler Damien Riat.

