Pour leur troisième édition en Italie, les JO d'hiver doivent marquer dans un an (6-22 février 2026), entre Milan et Cortina d'Ampezzo, un nouveau départ pour cet événement. Les critiques récurrentes sur son coût et son impact environnemental doivent être désormais prises en compte.

L’Italie accueillera dans un an les prochains JO d’hiver. KEYSTONE

AFP ATS

Le compte à rebours vers les JO 2026, installé Piazzetta Reale non loin du spectaculaire Duomo de Milan, atteint jeudi J moins 365 jours. Le patron du comité d'organisation Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, est partagé entre «satisfaction de tout ce qu'on a déjà accompli et conscience de tout ce qu'il nous reste à faire». «Nous sommes dans une période très intense, mais aussi très positive», résume-t-il pour l'AFP.

Pendant qu'à Milan, Thomas Bach qui achèvera en juin ses douze ans à la tête du CIO, remettra les invitations aux comités nationaux olympiques pour les 25es JO d'hiver de l'histoire, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Bormio, Livigno ou Cortina d'Ampezzo célébreront aussi par un spectacle, des compétitions ou une «flash-mob», leur entrée dans cette dernière année avant «leurs» JO.

C'est la particularité de ces Jeux, les premiers de l'histoire à être officiellement articulés, jusque dans leur nom, autour de deux villes: ils présentent une carte de sites éclatée en sept zones s'étalant des Dolomites à la plaine du Po en passant par la Vénétie.

5 milliards d'euros

Pour éviter les constructions nouvelles et réduire la facture finale évaluée à cinq milliards d'euros (3,5 pour les infrastructures, 1,5 pour les Jeux eux-mêmes) loin des pharaoniques JO de Sotchi (2014) ou Pékin (2022), les organisateurs italiens, préférés en 2019 à une candidature suédoise, ont – comme le prône le CIO dans son Agenda 2020 pour des Jeux plus sobres – utilisé des sites de compétition déjà existants.

Bormio et Cortina pour le ski alpin, Anterselva pour le biathlon, le Val di Fiemme pour le ski nordique, Livigno pour le snowboard et le ski freestyle, les participants aux JO 2026 seront en terrain connu: chaque hiver, ils participent sur ces pistes, stades ou tremplins qui ont été rénovés ou agrandis pour se mettre en configuration olympique, à des étapes de leur Coupe du monde.

Sans surprise, les traditionnelles compétitions pré-olympiques se sont passées sans anicroche: «C'est un autre avantage de nos Jeux ‘diffus’ sur le territoire. Au niveau local, les gens sont habitués à organiser de tels événements», se félicite M. Varnier. S'il se dit «plus serein qu'il y a un an», le patron des JO 2026 reconnaît que «certains sites ne seront prêts qu'à proximité des Jeux».

Si le Village olympique de Milan, traditionnel casse-tête de chaque organisateur de JO, sera livré dans les mois à venir, les deux seules infrastructures sportives nouvelles sont encore en construction: la patinoire de Santa Giulia, à l'est de Milan, pour le hockey sur glace, et la piste de bobsleigh, luge et skeleton de Cortina. Cette dernière a connu bien des atermoiements et pris une tournure hautement politique fin 2023.

Effet Paris 2024

En réponse à la décision des organisateurs, faute de piste active en Italie, de programmer ces sports de glace hors du pays durant la quinzaine olympique, le gouvernement d'extrême-droite de Giorgia Meloni a décidé en février 2024 de construire une nouvelle piste pour 120 millions d'euros.

Un défi inédit pour les instances internationales, CIO en tête, qui rappellent qu'aucune piste n'a été construite dans un laps de temps aussi court. «Le scandale de ces JO», estime l'association de protection de l'environnement Mountain Wilderness qui, comme beaucoup, s'inquiète de ce que deviendra ce «centre de glisse» coûteux à entretenir (1,2 million d'euros par an) pour moins d'une centaine de pratiquants en Italie après les JO.

Fin mars, la piste – qui mobilise sept jours sur sept, parfois la nuit, 190 ouvriers – a un rendez-vous capital: elle doit être testée par des lugeurs et équipages de bobsleigh pour être homologuée. Si elle n'est pas prête, ces sports seront délocalisés aux... Etats-Unis, à Lake Placid: «Mais nous sommes plutôt certains et optimistes qu'il ne faudra pas activer ce plan B», insiste Andrea Varnier.

Le patron des JO 2026 est aussi sûr de son coup sur le succès populaire de «ses» Jeux: 350'000 personnes se sont inscrites pour participer à la première phase d'achat de billets, un tirage au sort qui aura lieu ce jeudi. «Impressionnant aussi, se félicite-t-il, alors qu'on aura besoin de 18'000 bénévoles, on a reçu 85'000 candidatures, dont beaucoup de Français qui ont participé aux JO 2024 de Paris».