Parce que leurs organisateurs ont privilégié des installations sportives existantes, les JO 2026 (6-22 février) seront «éclatés» sur 22'000 km2 et sept sites. Les deux «coeurs», Milan et Cortina d'Ampezzo, sont distants de 450 kilomètres.

Les JO 2026 (6-22 février) seront «éclatés» sur 22'000 km2 et sept sites. KEYSTONE

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Chaque site aura son Village olympique, un poste qui grève traditionnellement le budget des organisateurs: des hôtels «olympisés» pour Anterselva, une caserne militaire rénovée à Predazzo, un assemblage temporaire de mobile-homes à Cortina ou encore six immeubles flambant neufs à Milan pour 1700 sportifs et entraîneurs, reconvertis ensuite en résidences étudiantes.

Milan

La capitale économique de l'Italie accueillera tous les sports de glace à l'exception du curling et des épreuves de bobsleigh, luge et skeleton.

Le patinage artistique, discipline majeure des JO d'hiver, se déroulera dans le Forum, un complexe multisport d'une capacité de 12'700 places situé à Assago, à dix kilomètres du centre-ville de Milan. Il sera rebaptisé pour l'occasion Milano Ice Skating Arena, puisque le short-track y élira aussi domicile.

Pour ne pas avoir à construire un anneau couvert de patinage de vitesse et se retrouver ensuite avec un site onéreux et peu utilisé sur les bras, les organisateurs ont opté pour une structure temporaire qui sera construite à Fieramilano, le palais des expositions de Milan, à Rho.

Renommé Milano Ice Park, il hébergera également une patinoire pour une partie des matches de hockey sur glace, l'autre partie ayant lieu dans l'Arena Santagiulia, qui doit être inaugurée cette semaine après des retards dans sa construction, au grand dam des dirigeants nord-américains de la puissante NHL.

C'est aussi à Milan que se déroulera le 6 février 2026 la cérémonie d'ouverture dans le stade de football de San Siro où jouent l'Inter et l'AC Milan.

Cortina d'Ampezzo

Soixante-dix ans après les JO 1956, la station huppée des Dolomites accueillera les épreuves de ski alpin féminin sur la superbe «Olimpia delle Tofane», ainsi que le curling.

Les compétitions de bobsleigh, luge et skeleton, longtemps épine dans le pied des organisateurs, auront lieu sur une piste, dont la construction, débutée très tardivement, en février 2024, a alimenté un feuilleton politico-sportif, avant d'être saluée comme une réussite.

Bormio

Bormio fait partie des étapes incontournables de la Coupe du monde de ski alpin, avec la Stelvio, l'une des pistes les plus difficiles du circuit masculin, considérée par certains comme dangereuse comme l'a encore montré la grave blessure à la tête du Français Cyprien Sarrazin en décembre 2025.

La station lombarde verra également les grands débuts olympiques du ski alpinisme.

Anterselva

Le village du Haut-Adige, avec son stade de biathlon perché à 1600 m, aux confins de l'Autriche, est un grand nom du biathlon qui accueille, depuis 1978, chaque année fin janvier l'une des étapes de Coupe du monde dans une ambiance toujours survoltée. Antholz, son appellation allemande, a également accueilli six éditions des Championnats du monde, la dernière en 2020.

Livigno

Les stars du snowboard et du ski freestyle éliront domicile dans cette station lombarde, souvent au calendrier de leur Coupe du monde respective. Les opérations d'enneigement artificiel du snowpark ont connu le mois dernier des ratés en raison de problèmes techniques; désormais résolus, assurent les organisateurs.

Tesero/Predazzo

Ski de fond, combiné nordique et saut à ski, le Val di Fiemme est habitué à recevoir des grands événements de ski nordique, dont trois éditions des Championnats du monde et le Tour de Ski.

C'est à Predazzo que sont construits depuis 1989 les deux tremplins de saut à ski, autre équipement qui pose régulièrement des problèmes aux organisateurs des JO pour leur coût et leur utilisation après la quinzaine olympique.

Vérone

Pour respecter la logique de ces JO bicéphales et satisfaire la province de la Vénétie, Vérone, dont elle est la capitale, accueillera la cérémonie de clôture dans son Arena, un amphithéâtre romain.

Sur le même thème

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée» À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression. 27.01.2026

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille» Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille». 27.01.2026