De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je me sens ridicule» De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin

Clara Francey

17.2.2026

Avant le slalom des JO-2026 mercredi, la star américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin reste sur une impressionnante série de déconvenues olympiques avec huit départs, trois abandons et aucune médaille, indigne de celle qui est considérée comme la meilleure skieuse de l'histoire.

Mikaela Shiffrin dispute ses quatrièmes Jeux olympiques à Cortina.
Mikaela Shiffrin dispute ses quatrièmes Jeux olympiques à Cortina.
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.02.2026, 14:54

En quatre participations aux JO, Shiffrin a remporté trois médailles, dont deux en or (slalom en 2014, géant en 2018), mais elle cherche désespérément son chemin vers le podium olympique depuis sa médaille d'argent dans le combiné des JO-2018.

Voici le récapitulatif de ses huit dernières courses olympiques

7 février 2022: abandon dans le géant des JO-2022

Alors qu'elle n'avait plus été éliminée dans un slalom géant depuis le 23 janvier 2018, Shiffrin, sacrée quatre ans plus tôt dans la spécialité, part à la faute dès les premières portes de la première manche à Yanqing (Chine).

«C'est une immense déception, et je ne parle même pas de médaille. La journée se finit avant même d'avoir commencé», commente-t-elle.

9 février 2022: abandon dans le slalom

Dans sa discipline de prédilection, Shiffrin ne fait pas mieux: elle est déséquilibrée après quatre portes seulement dans la première manche et reste un long moment prostrée dans la neige, la tête dans les bras.

«Je suis très déçue et j'ai des raisons de l'être, mais j'ai vécu des choses plus dures», tente-t-elle de relativiser, bataillant contre les sanglots, deux ans après le décès accidentel de son père.

11 février 2022: 9e du super-G

Partie sans grande ambition après ses deux échecs en géant et en slalom, Shiffrin se remet en selle avec la 9e place du super-G, à 79/100e de la Suissesse Lara Gut-Behrami.

«C'était sympa de skier aujourd'hui, insiste-t-elle. Je n'étais pas certaine de participer après ces derniers jours difficiles. Je suis passée par beaucoup d'émotions et de déception cette semaine».

15 février 2022: 18e de la descente

Sans surprise, Shiffrin ne joue pas dans la cour des grandes lors de sa première descente olympique.

«J'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre en descente», reconnaît-elle après sa 18e place à 2 sec 49 de la Suissesse Corinne Suter.

17 février 2022: abandon dans le combiné alpin

Grande favorite, l'Américaine répond enfin présent avec une descente pleine de panache (5e chrono), mais la manche de slalom vire au cauchemar: elle part à la faute après une dizaine de portes sur une manche pourtant tracée par son entraîneur. «Je me sens ridicule», avoue-t-elle.

20 février 2022: 4e du parallèle par équipes

«J'ai eu beaucoup de déceptions sur ces Jeux, mais aujourd'hui (...) est mon meilleur souvenir», tente de positiver Shiffrin, après sa 4e place avec les Etats-Unis dans le parallèle par équipes.

L'Américaine a entrevu une médaille, mais elle s'est inclinée avec ses coéquipiers américains face à la Norvège dans la «petite» finale.

10 février 2026: 4e du combiné par équipes des JO-2026

En tête de la nouvelle épreuve du combiné par équipes après la descente de la toute nouvelle championne olympique Breezy Johnson, Shiffrin perd complètement pied dans le slalom, discipline où elle a été pourtant quasi imbattable cet hiver. Elle signe le 15e temps seulement de la manche, et le binôme échoue au pied du podium.

JO 2026 - Ski alpin. Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient

JO 2026 - Ski alpinUn duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient

«Je n'ai pas trouvé le niveau de confiance qui me permet de produire des manches ultra-rapides», constate la skieuse aux 108 victoires en Coupe du monde

15 février 2026: 11e du slalom géant

Dans un géant survolé par l'Italienne Federica Brignone, de retour d'une grave blessure à une jambe, Shiffrin, 7e après la première manche, doit se contenter de la 11e place, à 3/10e du podium, malgré la encore un tracé dessiné par son entraîneuse.

Thea Louise Stjernesund. «J'ai dit à Sara : on devrait s'incliner pour Fede, elle le mérite»

Thea Louise Stjernesund«J'ai dit à Sara : on devrait s'incliner pour Fede, elle le mérite»

«Il y a un tel niveau de compétition en géant, c'était une journée magnifique de ski», insiste-t-elle, en rappelant qu'elle lutte encore contre les séquelles mentales d'une grave blessure à l'abdomen subie fin 2024 dans cette discipline.

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

Les plus lus

Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
Arnaque au faux policier: deux jeunes de 18 et 15 ans interpellés
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin
Au moins trois morts dans les Hautes-Alpes et en Savoie