De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin

Avant le slalom des JO-2026 mercredi, la star américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin reste sur une impressionnante série de déconvenues olympiques avec huit départs, trois abandons et aucune médaille, indigne de celle qui est considérée comme la meilleure skieuse de l'histoire.

Mikaela Shiffrin dispute ses quatrièmes Jeux olympiques à Cortina. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

En quatre participations aux JO, Shiffrin a remporté trois médailles, dont deux en or (slalom en 2014, géant en 2018), mais elle cherche désespérément son chemin vers le podium olympique depuis sa médaille d'argent dans le combiné des JO-2018.

Voici le récapitulatif de ses huit dernières courses olympiques

7 février 2022: abandon dans le géant des JO-2022

Alors qu'elle n'avait plus été éliminée dans un slalom géant depuis le 23 janvier 2018, Shiffrin, sacrée quatre ans plus tôt dans la spécialité, part à la faute dès les premières portes de la première manche à Yanqing (Chine).

«C'est une immense déception, et je ne parle même pas de médaille. La journée se finit avant même d'avoir commencé», commente-t-elle.

9 février 2022: abandon dans le slalom

Dans sa discipline de prédilection, Shiffrin ne fait pas mieux: elle est déséquilibrée après quatre portes seulement dans la première manche et reste un long moment prostrée dans la neige, la tête dans les bras.

«Je suis très déçue et j'ai des raisons de l'être, mais j'ai vécu des choses plus dures», tente-t-elle de relativiser, bataillant contre les sanglots, deux ans après le décès accidentel de son père.

11 février 2022: 9e du super-G

Partie sans grande ambition après ses deux échecs en géant et en slalom, Shiffrin se remet en selle avec la 9e place du super-G, à 79/100e de la Suissesse Lara Gut-Behrami.

«C'était sympa de skier aujourd'hui, insiste-t-elle. Je n'étais pas certaine de participer après ces derniers jours difficiles. Je suis passée par beaucoup d'émotions et de déception cette semaine».

15 février 2022: 18e de la descente

Sans surprise, Shiffrin ne joue pas dans la cour des grandes lors de sa première descente olympique.

«J'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre en descente», reconnaît-elle après sa 18e place à 2 sec 49 de la Suissesse Corinne Suter.

17 février 2022: abandon dans le combiné alpin

Grande favorite, l'Américaine répond enfin présent avec une descente pleine de panache (5e chrono), mais la manche de slalom vire au cauchemar: elle part à la faute après une dizaine de portes sur une manche pourtant tracée par son entraîneur. «Je me sens ridicule», avoue-t-elle.

20 février 2022: 4e du parallèle par équipes

«J'ai eu beaucoup de déceptions sur ces Jeux, mais aujourd'hui (...) est mon meilleur souvenir», tente de positiver Shiffrin, après sa 4e place avec les Etats-Unis dans le parallèle par équipes.

L'Américaine a entrevu une médaille, mais elle s'est inclinée avec ses coéquipiers américains face à la Norvège dans la «petite» finale.

10 février 2026: 4e du combiné par équipes des JO-2026

En tête de la nouvelle épreuve du combiné par équipes après la descente de la toute nouvelle championne olympique Breezy Johnson, Shiffrin perd complètement pied dans le slalom, discipline où elle a été pourtant quasi imbattable cet hiver. Elle signe le 15e temps seulement de la manche, et le binôme échoue au pied du podium.

«Je n'ai pas trouvé le niveau de confiance qui me permet de produire des manches ultra-rapides», constate la skieuse aux 108 victoires en Coupe du monde

15 février 2026: 11e du slalom géant

Dans un géant survolé par l'Italienne Federica Brignone, de retour d'une grave blessure à une jambe, Shiffrin, 7e après la première manche, doit se contenter de la 11e place, à 3/10e du podium, malgré la encore un tracé dessiné par son entraîneuse.

«Il y a un tel niveau de compétition en géant, c'était une journée magnifique de ski», insiste-t-elle, en rappelant qu'elle lutte encore contre les séquelles mentales d'une grave blessure à l'abdomen subie fin 2024 dans cette discipline.