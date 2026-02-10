Les biathlètes sont passés à côté de l'individuel messieurs, mardi à Anterselva. Le meilleur d'entre eux, Joscha Burkhalter, a terminé 36e à près de six minutes du champion olympique norvégien Johan-Olav Botn après les 20 km de l'épreuve.

Grande déception pour Niklas Hartweg. ats

Keystone-SDA ATS

La déception est surtout grande pour Niklas Hartweg. Cinquième dans ce format l'an dernier aux Mondiaux de Lenzerheide, il a commis pas moins de six fautes sur le pas de tir mardi pour échouer au 59e rang, juste devant Sebastian Stalder. Le Genevois Jérémy Finelli, 63e, a quant à lui manqué la cible à sept reprises.