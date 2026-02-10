  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Biathlon Déception suisse dans l'individuel messieurs

ATS

10.2.2026 - 15:26

Les biathlètes sont passés à côté de l'individuel messieurs, mardi à Anterselva. Le meilleur d'entre eux, Joscha Burkhalter, a terminé 36e à près de six minutes du champion olympique norvégien Johan-Olav Botn après les 20 km de l'épreuve.

Grande déception pour Niklas Hartweg.
Grande déception pour Niklas Hartweg.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 15:26

10.02.2026, 15:43

La déception est surtout grande pour Niklas Hartweg. Cinquième dans ce format l'an dernier aux Mondiaux de Lenzerheide, il a commis pas moins de six fautes sur le pas de tir mardi pour échouer au 59e rang, juste devant Sebastian Stalder. Le Genevois Jérémy Finelli, 63e, a quant à lui manqué la cible à sept reprises.

Les plus lus

Andri Ragettli en larmes après sa 4e place : «Mon monde s’écroule»
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Affaire Høiby: un témoignage glaçant devant le tribunal d’Oslo
Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée
L'armée suisse met à nouveau à l'arrêt les chars de grenadiers M113
Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?