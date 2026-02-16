Les hockeyeuses des Etats-Unis, championnes du monde en titre, se sont qualifiées pour la finale du tournoi des JO 2026. Elles ont facilement battu la Suède 5-0 lundi à Milan.

Les États-Unis en finale après un net succès contre la Suède. AP

Favorites du tournoi, les Américaines rencontreront en finale jeudi (19h10) les gagnantes de la deuxième demi-finale qui oppose dans la soirée les Canadiennes, championnes olympiques en titre, à la Suisse (21h10).

Après un début de match accroché (1-0 après vingt minutes), les Etats-Unis ont passé la vitesse supérieure dans le deuxième tiers-temps, pour mettre la Suède KO avec quatre buts en moins de dix minutes (30e, 36e, 37e, 38e). Le rythme du match a ensuite nettement baissé au troisième tiers-temps.

Aux JO 2022 à Pékin, le Canada avait battu en finale les Etats-Unis (3-2).