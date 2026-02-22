  1. Clients Privés
JO 2026 - Cérémonie de clôture Derniers frissons et un final grandiose dans l’écrin antique de Vérone

ATS

22.2.2026 - 22:23

La présidente du CIO Kirsty Coventry a officiellement mis un terme aux Jeux de Milan-Cortina dimanche à 22h36. Les vasques olympiques ont été éteintes.

Nadja Kälin a reçu sa médaille de bronze.
Nadja Kälin a reçu sa médaille de bronze.
Keystone

Keystone-SDA

22.02.2026, 22:23

22.02.2026, 23:13

Le sport a laissé la place à l'art et au spectacle pour la cérémonie de clôture de JO 2026 dans les Arènes antiques de Vérone, sous le thème de la «beauté en action». Fil conducteur de la cérémonie, Rigoletto, illustre personnage de l'opéra de Verdi et incarnation de l'esprit de la Commedia dell'Arte, a fait son apparition au début du spectacle, accompagné d'autres figures de l'opéra telles que Figaro, Aïda ou Madame Butterfly.

Une cérémonie de remise des médailles spéciale pour Kälin

«Avec ‹Beauté en action›, tous les moyens d'expression, danse, musique, cinéma, architecture, s'intègrent dans une chorégraphie chorale», a expliqué Maria Laura Iascone, directrice des cérémonies de Milano Cortina 2026. L'amphithéâtre, avec en son centre une grande scène entourée d'un immense rideau vert et de chandeliers, a permis de mettre en lumière la richesse culturelle de l'Italie, de Vérone et des territoires de Milano Cortina 2026: «un spectacle où l'Italie devient scène», ont indiqué les organisateurs.

Les médailles du 50 km de fond ont été remises durant la cérémonie, et la Suissesse Nadja Kälin a ainsi eu l'honneur de recevoir sa récompense de bronze dans le théâtre antique. Héroïne du match pour la troisième place remporté en prolongation face à la Suède, Alina Müller a elle défilée en tant que porte-drapeau de la délégation suisse.

Le drapeau olympique a été remis dimanche soir par l'organisation des JO de Milan Cortina et le Comité international olympique aux représentants des Alpes françaises, qui accueilleront en 2030 la prochaine édition des Jeux d'hiver.

