Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants de Paris 2024 dans la gazette des Jeux.

Andy Murray s’est mis à la chase aux pins aux Jeux olympiques. IMAGO

ATS

Sir Andy Murray a demandé une audience

Le vététiste liechtensteinois Romano Püntener n'a pas été en tête de la course aux médailles dans les épreuves de cross-country, mais il fait partie des stars du village olympique, en tant que seul athlète liechtensteinois des Jeux de Paris. Même Sir Andy Murray s'est mis en chasse de Püntener dans le village olympique pour s'assurer le pins olympique du Liechtenstein. Et comme Püntener et Murray font tous les deux partie de la grande famille des chasseurs de pins, ils ont rapidement trouvé un accord.

Ne pas se prendre la tête

Tanja Hüberli et Nina Brunner jouent ensemble au beach-volley depuis neuf ans. Les deux Suissesses n'ont pas encore constaté de signes d'usure. «Mais redemandez-moi ça dans deux semaines», rigole Tanja Hüberli. «Tanja ne m'énerve toujours pas», ajoute Nina Brunner, en rigolant. «Nous jouons ensemble depuis neuf ans, ce n'est pas facile d'expliquer la recette du succès en dix secondes.»

Se défouler de son hyperactivité sur les médias sociaux

Peu d'athlètes olympiques sont aussi actifs sur les réseaux sociaux pendant les Jeux que Célia Dupré, membre de l'équipe de Suisse du quatre de couple en aviron. «Je suis très active, presque hyperactive, avoue la Genevoise. Beaucoup de choses me passent par la tête ces jours-ci. En même temps, nous sommes fortement limités: nous n'avons pas le droit de nous promener, nous ne pouvons rien explorer. Cela signifie qu'à part les courses et les repas, nous restons au lit. Et là, je peux quand même me défouler sur les réseaux sociaux.»

Première crèche olympique

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Le temps passé en famille est important, même pendant les JO. C'est pourquoi le village olympique de Paris dispose d'une crèche, la première de l'histoire des Jeux. Les athlètes peuvent réserver des rendez-vous privés ou collectifs dans cette structure située au cœur du Village Plaza, qui peut accueillir jusqu'à six membres d'une même famille. Ils ont accès à des espaces privés pour l'allaitement, à un salon familial pour jouer et à une station pour changer les enfants.

Grâce à son fils, la série de médailles est complétée

Après son titre de champion olympique en 2021 et quatre participations aux JO, le plongeur britannique Tom Daley en avait assez de sauter, contrairement à son fils Robbie, qui a fait revenir Daley à son sport. Lors d'une visite dans un musée olympique, le premier-né avait dit à son père: «Papa, comme ce serait bien de te voir sauter un jour aux Jeux.» Une motivation suffisante pour un retour.

Mardi, Daley a donc complété son jeu de médailles olympiques en décrochant l'argent aux 10 mètres avec son partenaire Noah Williams. Lors des Jeux de Londres, il avait remporté la première de ses trois distinctions en bronze.

Un service de navettes particulier

Le golfeur professionnel autrichien Sepp Straka ne veut pas compter sur le service de navettes officiel lors des JO. Interrogé sur sa satisfaction quant au service de transport lors des Jeux, le golfeur de 31 ans a répondu: «Niki a fait douze heures et demie de route pour venir de Vienne. Mon service de navettes est super, je lui envoie un SMS et il est là.»

Cinq anneaux éternels pour la tour Eiffel ?

«Paris souhaite conserver de manière permanente les anneaux olympiques montés sur la tour Eiffel», a déclaré la maire Anne Hidalgo à «France Bleu Paris». L'élue voudrait également conserver, d'une manière permanente, la vasque pour la flamme olympique qui s'élèvera dans les airs, portée par un ballon, dans le Jardin des Tuileries.

La maire souhaite également installer dans la ville, après les Jeux, «les magnifiques statues de femmes» qui représentent des personnalités particulières et qui ont émergé de la Seine pendant la cérémonie d'ouverture.

De Tom Cruise à Cindy Crawford, les stars s'invitent aux JO Depuis le début des Jeux Olympiques à Paris, plusieurs stars françaises et internationales sont de passage dans la capitale pour voir les compétitions ou juste pour faire les touristes. 30.07.2024

ATS