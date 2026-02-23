Lindsey Vonn hélitreuillée, Ilia Malinin redevenu mortel, le désarroi du skieur norvégien Atle Lie McGrath... Les Jeux olympiques de Milan Cortina ont donné lieu à plusieurs moments mémorables, des plus émouvants aux plus insolites.

Le craquage du skieur norvégien Atle Lie McGrath fait partie des images marquantes des Jeux olympiques 2026. IMAGO/Bildbyran

Agence France-Presse Clara Francey

Lindsey Vonn dans les airs

Et soudain l'effroi a saisi Cortina et les JO. Au deuxième jour des Jeux, la star américaine du ski alpin Lindsey Vonn, qui tentait le pari fou de redevenir championne olympique à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, chute lourdement lors de la descente olympique.

Après la chute, de longues minutes se sont écoulées à Cortina, les yeux rivés sur les écrans, tandis que les équipes médicales plaçaient Lindsey Vonn, consciente, sur une civière et l'enveloppaient dans une couverture, lui prodiguant les premiers soins.

Au bout de ces 15 à 20 interminables minutes, la championne olympique de descente 2010, le tibia gauche fracassé, a été hélitreuillée. Le public, lui, a longuement applaudi au passage de Vonn dans le ciel de la «Olimpia delle Tofane», la piste mythique qui l'a si souvent vue gagner.

Ilia Malinin à terre

Double champion du monde en titre, invaincu depuis plus de deux ans, «Dieu» des quadruples sauts, l'intouchable Ilia Malinin, en tête après le programme court, était attendu comme le grandissime favori pour le titre masculin en patinage artistique.

Bref, il fallait un cataclysme pour que l'or olympique lui échappe. Les articles étaient déjà écrits, les portraits étaient prêts. Et le cataclysme s'est produit. Méconnaissable, submergé par la pression sur la glace de Milan, il chute à deux reprises lors du programme libre et échoue à la 8e place, laissant le titre au Kazakhstanais Mikhail Shaidorov, incrédule.

Heraskevych, le casque de la discorde

Le porte-drapeau ukrainien Vladislav Heraskevych, engagé en skeleton avec une chance réelle de médaille, devait s'élancer tête la première sur la piste de Cortina. Mais, malgré des pourparlers jusqu'à la dernière minute, il est finalement disqualifié par le CIO.

En cause, sa ferme intention, malgré l'opposition de l'instance olympique au nom du principe de neutralité, de porter en compétition un casque honorant plusieurs coéquipiers tués lors du conflit avec la Russie, comme il l'avait fait lors des premiers entraînements.

L'affaire prend rapidement une tournure politique, le président ukrainien Volodymir Zelensky accusant le CIO de «faire le jeu» de la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne estime lui que cette décision est une «honte».

Atle Lie McGrath dans la neige

Scène incroyable à Bormio: largement en tête du slalom après la première manche, le Norvégien Atle Lie McGrath enfourche après quelques portes seulement dans le deuxième acte.

Sa première réaction est à la hauteur de son immense déception mais somme toute encore relativement classique: de rage, il balance ses bâtons par dessus les filets de protection.

La suite est moins banale: il déchausse ses skis et entame une longue traversée de la piste à pied, seul, perdu dans l'immensité blanche, en direction de la forêt où il plante son casque dans la neige et s'effondre sur le dos, anéanti.

Il explique ensuite sa réaction par la déception d'avoir raté l'or olympique qui lui tendait les bras quelques jours après la mort de son grand-père qu'il souhaitait honorer.

Les changements de vestes de Benoit Richaud

Très en vue dans la patinoire des Jeux olympiques de Milan, le Français Benoit Richaud s'est imposé comme l'un des chorégraphes les plus demandés du patinage artistique. A Milan, il accompagnait 16 athlètes de 13 nations différentes.

Dans des vidéos devenues virales, on le voit enfiler à toute vitesse une nouvelle veste d'équipe nationale chaque fois qu'un de ses patineurs démarre son programme.

Lors de l'épreuve olympique des couples, Richaud a ainsi contribué à la médaille d'argent des Géorgiens Anastasiia Metelkina et Luka Berulava et au bronze des Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin. Il est également le chorégraphe de la Japonaise Kaori Sakamoto, qui a décroché la médaille d'argent dans la catégorie féminine.

Eileen Gu face à l'AFP

La notoriété de la skieuse chinoise Eileen Gu transcende les sports d'hiver, en témoigne sa réponse à un journaliste de l'AFP, qui a fait le tour du monde.

A l'issue de ses deux deuxièmes places au big air et en slopestyle, un journaliste de l'AFP l'interroge: considère-t-elle ces résultats comme «deux médailles d'argent gagnées, ou deux médailles d'or perdues ?» Après un éclat de rire, Eileen Gu rétorque: «Je suis la femme la plus décorée de l'histoire du ski acrobatique, je pense que cela répond à la question!»

Et la skieuse superstar de conclure: «Pour être tout à fait honnête, je pense que considérer cela comme deux médailles perdues est une approche quelque peu ridicule.» Au dernier jour des Jeux, elle retrouve finalement l'or, en halfpipe.

Hunter Hess fait réagir Donald Trump

Lors d'une conférence de presse en marge des Jeux, le skieur acrobatique américain Hunter Hess exprime ses «émotions mitigées» à l'idée de représenter les Etats-Unis.

«C'est un peu difficile. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dont je ne suis pas un grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas», déclare-t-il. «Ce n'est pas parce que je porte un drapeau que je représente tout ce qui se passe aux Etats-Unis.» De quoi faire réagir le président des Etats-Unis Donald Trump, qui le qualifie de «loser».

Du rififi dans le curling

En plein match contre la Suède, le Canadien Mark Kennedy est accusé d'avoir enfreint l'une des règles cardinales du curling: le Third canadien (le joueur qui lance en 3e position dans une équipe de quatre) touche, comme l'attestent les images, sa pierre du bout de l'index après avoir lâché la poignée juste avant la ligne de jeu, la «hog line» en anglais.

Ce geste fait sortir de ses gonds le capitaine suédois. «Va te faire foutre», lui répond le Canadien, hors de lui. Une scène rare dans le monde du curling, d'habitude si feutré et régi par un code d'honneur.

Il avoue son infidélité en direct

Tout juste médaillé de bronze en biathlon, le Norvégien Sturla Holm Laegreid, en pleurs, avoue en direct son infidélité au micro de la chaîne norvégienne NRK.

Invité à partager ses sentiments après sa troisième place en individuel sur 20 km, Laegreid fond en larmes et confesse avoir commis «la plus grosse erreur de (sa) vie». «Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie: la plus belle et la meilleure personne au monde», relate-t-il. «Et il y a trois mois, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et je lui ai été infidèle», ajoute-t-il, disant avoir vécu «les pires semaines de (s)a vie». «Difficile de pardonner», lui répond son ex-compagne.

Un chien sur la piste

Scène cocasse à Val di Fiemme: un chien réussit à se frayer un chemin sur la piste de ski de fond lors des qualifications de l'épreuve féminine de sprint par équipes.

Le canidé pénètre sur la piste et se met à courir derrière des fondeuses, dont la Grecque Konstantina Charalampidou, avant de franchir lui aussi la ligne d'arrivée. «Il était mignon et pas agressif, donc ça allait», assure la skieuse hellène, dernière des qualifications avec sa partenaire Nefeli Tita.

«La course n'a pas été terrible, je ne suis pas très fière de moi mais je suis devenue célèbre à cause d'un chien qui a franchi la ligne d’arrivée et maintenant tout le monde veut m'interviewer. C'est la première fois que je donne des interviews», s'étonne-t-elle.