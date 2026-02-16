Moments forts, scènes insolites ou gaffes monumentales : retrouvez les faits marquants des JO de Milan-Cortina dans la gazette des Jeux.

Le bobeur français Romain Heinrich, sa compagne Nadja Pasternack et leur fille Noélie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Quiz de gardiens

Patrick Fischer ne se laisse pas facilement percer à jour, encore moins au tournoi olympique de Milan. À la question de savoir qui gardera les buts mardi contre l'Italie, le sélectionneur de l'équipe de Suisse répond sèchement: «Reto Pavoni!» De quoi arracher au moins un sourire à Leonardo Genoni. Quadruple champion de Suisse avec Kloten, Pavoni avait effectivement gardé les buts de la Suisse en 1992 à Albertville. Son aventure olympique avait pris fin après la correction face à la Russie (défaite 8-1).

Noélie fait fondre les fans de bob

Le pilote français Romain Heinrich a terminé la première journée de l'épreuve de bob à deux au 10e rang, mais ses performances passent rapidement au second plan une fois la ligne d'arrivée franchie. Sa compagne Nadja Pasternack l'embrasse et il salue les caméras avec leur fille Noélie, âgée de deux ans. Suissesse, Pasternack poussera vendredi et samedi le bob de Melanie Hasler, avec laquelle elle est championne d'Europe. La vie transnationale au village olympique a ses contraintes et ses joies. Noélie loge avec ses grands-parents dans un appartement tout proche, mais peut visiter le village olympique de Cortina et la piste de bob.

Un Norvégien dans la forêt

Atle Lie McGrath, en tête après la première manche du slalom olympique et virtuellement en route vers l'or, a enfourché et offert la médaille d'or à Loïc Meillard. Après avoir lancé son bâton de rage, Le Norvégien de 25 ans a rapidement cherché à s'isoler. Il est parti à pied en direction de la forêt. Le Scandinave, porteur du dossard rouge de leader de la discipline en Coupe du monde, a traversé la piste, franchi les limites du tracé, avant de se laisser tomber dans la neige près de quelques arbres. Il a finalement rallié la ligne d'arrivée un peu plus tard pour récupérer ses affaires, sans piper mot.

Des JO de «m...»

L'Allemand Linus Strasser n'est pas parvenu à se mêler à la lutte pour les médailles lors du slalom de Bormio. Après la course, il a dressé un bilan acerbe de ces JO. «C'est de la m... Disons-le clairement», fulmine le Munichois après sa 9e place. Le skieur de 33 ans regrette surtout que les épreuves sous les cinq anneaux soient, selon lui, beaucoup trop réglementées et ne laissent pas place aux émotions que l'on ressent lors des classiques de Kitzbühel ou d'Adelboden. «C'est ça qu'on veut vivre, pas un truc aussi stérile. Bormio me montre finalement que Pékin n'était pas si mal», a-t-il déclaré.