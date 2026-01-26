Il y a 70 ans, Cortina d'Ampezzo accueillait une première fois le monde du sport d'hiver pour des JO. Mais en 1956, un élément essentiel faisait cruellement défaut dans les Dolomites: la neige.

Renee Colliard (au milieu) et Madeleine Berthod (à droite) avaient ramené de l’or en 1956. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le manque d'or blanc avait en effet été l'un des plus grands défis de l'organisation. L'armée italienne avait dû acheminer, camion après camion, des fortes quantités de neige vers Cortina, où se dérouleront cette fois uniquement les épreuves féminines de ski alpin féminin et celles de bob, skeleton et luge.

Cela n'avait pas empêché la délégation suisse d'y décrocher trois médailles d'or. La Vaudoise Madeleine Berthod décrocha le Graal en descente, la Genevoise Renée Colliard en slalom, tout comme le Zurichois Franz Kapus avec son équipage de bob à quatre.

La grande vedette de 1956 fut l'Autrichien Toni Sailer. Le «Blitz de Kitz» triompha à seulement 20 ans dans les trois courses masculines avec des marges d'un autre temps: 3,5 secondes d'avance en descente, 4 en slalom et plus de 6 secondes en géant.

Les JO des records

Ces Jeux devaient rester «à jamais dans les mémoires comme les Jeux d'hiver des records», selon la une du journal spécialisé suisse «Sport» le 8 février 1956, trois jours après la cérémonie de clôture des septièmes Jeux olympiques d'hiver

L'auteur avait sans doute sous-estimé l'évolution qu'allaient connaître les Jeux olympiques dans les décennies à venir. Les chiffres records évoqués – 32 pays participants, 947 athlètes engagés et 24 épreuves – paraissent 70 ans plus tard plutôt modestes.

Contrairement aux JO d'été suivants, organisés à Melbourne et boycottés par plusieurs nations – dont la Suisse et le Liechtenstein – en raison de la répression soviétique de l'insurrection hongroise et de la crise de Suez, le rendez-vous de Cortina 1956 resta largement épargné par les tensions politiques.

La prestigieuse station de vacances des Dolomites s'était imposée lors du vote du CIO face aux trois candidats nord-américains: Montréal, Colorado Springs et Lake Placid. Elle avait déjà été pressentie pour accueillir les Jeux en 1944.