JO 2026 - Ski alpin Le premier entraînement de la descente féminine annulé

ATS

4.2.2026 - 17:59

Le premier entraînement officiel en vue de la descente féminine des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février) a été annulé. La décision a été prise en raison des fortes chutes de neige sur Cortina d'Ampezzo, ont annoncé mercredi les organisateurs.

D'abondantes chutes de neige sont tombées sur Cortina d'Ampezzo mercredi.
D'abondantes chutes de neige sont tombées sur Cortina d'Ampezzo mercredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 17:59

04.02.2026, 18:09

«Au regard des chutes de neige en cours et des prévisions météo pour jeudi, la première descente d'entraînement pour la descente a été annulée», a indiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026 dans un bref communiqué. Depuis le début de la journée de mercredi, d'abondantes chutes de neige sont tombées sur Cortina d'Ampezzo où auront lieu les épreuves féminines de ski alpin, notamment la descente, programmée dimanche.

Deux autres entraînements officiels sont prévus, vendredi et samedi, sur l'«Olimpia delle Tofane». Ce premier entraînement était très attendu, car il devait permettre d'évaluer la forme de l'Américaine Lindsey Vonn, grande favorite de la descente olympique avant sa lourde chute à Crans-Montana vendredi dernier.

27.01.2026

