Le duo suisse composé de Gregor Deschwanden et de Felix Trunz s'est qualifié pour la manche finale (20h20) du concours «Super Team». Il s'est classé au 7e rang, à sept points du podium au terme de la première manche.

Deschwanden et Trunz encore en course pour le podium. EPA

Keystone-SDA ATS

Premier à s'élancer parmi les deux sauteurs suisses, Felix Trunz a sauté à 128,5 m, avant que son coéquipier ne parvienne à se poser à 136,5 m pour un total de 267,5 points. Dans cette compétition qui remplace pour la première fois aux JO le concours par équipe (où quatre athlètes s'affrontaient au lieu de deux lors de ce «Super Team"), l'Autriche mène le bal avec 291,2 unités devant la Slovénie (280,9) et la Pologne (274,5) avant la deuxième manche.ch