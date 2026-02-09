  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Deux opérations pour Lindsey Vonn après sa blessure en descente

ATS

9.2.2026 - 17:40

Lindsey Vonn a subi deux interventions chirurgicales à la jambe gauche, a rapporté lundi l'agence italienne ANSA. L'Américaine a subi une fracture dimanche lors de la descente olympique.

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

Vilaine chute de Lindsey Vonn lors de la descente des JO

La star américaine, qui s’alignait malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté après 10 secondes de course lors de la descente des JO de Milan-Cortina.

08.02.2026

Keystone-SDA

09.02.2026, 17:40

Selon l'agence ANSA, Vonn, 41 ans, souffre d'une fracture du fémur qui a été consolidée en deux temps, avec la mise en place d'un dispositif externe. La veille, l'hôpital Ca' Foncello de Trévise avait annoncé que l'Américaine avait subi une intervention chirurgicale «pour consolider une fracture de la jambe gauche», sans donner plus de détails.

Contactée à plusieurs reprises par l'AFP, la Fédération américaine de ski et de snowboard n'a pas souhaité confirmer ces informations, indiquant qu'elle devait publier «sous peu» un communiqué sur l'état de santé de Vonn. L'Américaine a chuté treize secondes après s'être lancée sur la piste de l'Olimpia delle Tofane où elle s'était imposée à douze reprises en Coupe du monde.

Après une longue intervention des services de secours sur la piste, elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Cortina d'Ampezzo pour des premiers examens, puis transférée à Trévise, toujours en hélicoptère. La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenu fin janvier.

Effroyable chute de Vonn. Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Effroyable chute de VonnJohan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Vonn: «Félicitations et beau boulot» à Breezy Johnson

Elle avait repris sa carrière l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un bilan de sept podiums en neuf courses, dont deux victoires,avant sa chute à Crans-Montana.

Dans un long message sur Instagram, son entraîneur, l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal, a salué «Lindsey, incroyablement courageuse». «Tu inspires les gens qui suivent ton parcours et nous qui travaillons au plus près de toi. Hier a été une dure journée sur la montagne. Pour tout le monde, mais surtout pour toi», a écrit Svindal.

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn. «Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

Malorie Blanc sur Lindsey Vonn«Elle a joué et j'ai énormément de respect pour elle»

«Mais il s'est passé quelque chose qui, je pense, dis tout: 'Dis à Breezy (réd. En tête au moment de la chute de Vonn et finalement sacrée championne olympique de descente) félicitations et beau boulot' (...) C'est le message que tu voulais que les entraîneurs de l'équipe américaine aient en tête au moment où tu étais hélitreuillée vers l'hôpital», a-t-il ajouté.

