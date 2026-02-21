Kaitlyn McGregor a terminé sixième de la finale de la mass-start samedi. La Zurichoise s'est assurée un diplôme olympique grâce aux cinq points obtenus lors des sprints intermédiaires.

Kaitlyn McGregor a terminé sixième de la finale de la mass-start samedi. ats

Keystone-SDA ATS

Sa compatriote Ramona Hardi s'est classée 11e parmi les 16 finalistes avec deux points. L'or est revenu à la Néerlandaise Marijke Groenewoud (60 unités), l'argent à la Canadienne Ivanie Blondin (40) et le bronze à l'Américaine Mia Manganello (20).

Chez les messieurs, le Néerlandais Jorrit Bergsma, 40 ans et déjà champion olympique en 2014 sur 10'000 m, s'est adjugé le titre de la mass-start avec 68 points, devant le Danois Viktor Hald Harup (47) et l'Italien Andrea Giovanni (21). Seul Suisse en lice, le médaillé de bronze de la discipline aux Mondiaux 2024 Livio Wenger a connu l'élimination au stade des demi-finales.