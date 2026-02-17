  1. Clients Privés
JO 2026 - Bobsleigh Diplôme olympique pour Vogt et Ndiaye, l’Allemagne voit triple

ATS

17.2.2026 - 21:59

Meilleurs Suisses, Michael Vogt et David Amadou Ndiaye ont terminé à la 6e place en bob à deux mardi à Livigno. Les trois équipages allemands en lice ont réalisé le triplé.

Michael Vogt et David Amadou Ndiaye ont terminé à la 6e place en bob à deux mardi à Livigno.
Michael Vogt et David Amadou Ndiaye ont terminé à la 6e place en bob à deux mardi à Livigno.
ats

Keystone-SDA

17.02.2026, 21:59

Déjà loins du podium après les deux premières manches la veille, les trois bobs suisses n'ont pas réussi à combler leur retard sur les meilleurs mardi. La paire Vogt/Ndiaye ont terminé en 3'42''60 après quatre manches, à 1''08 de la troisième marche du podium occupée par le bob dirigé par Adam Ammour.

En tête, le pilote allemand Johannes Lochner a décroché son premier titre olympique en 3'39''70 devant son compatriote Francesco Fiedrich, qui a concédé 1''34 au total à celui qui a signé le meilleur temps lors des quatre passages.

Les deux autres bobs helvétiques en lice dans cette finale se sont classés hors du top 10. Timo Rohner et son pousseur Tim Annen ont terminé 14e à 2''29 du podium, tandis que le duo Cedric Follador/Luca Rolli a fini à la 15e place.

