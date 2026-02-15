Le sauteur à skis autrichien Daniel Tschofenig a été diqualifié à l'issue de la première manche du concours sur grand tremplin des JO de Milan Cortina samedi parce que ses chaussures étaient trop longues de 4 millimètres, a-t-on appris auprès de la Fédération internationale de ski (FIS).

Drôle de mésaventure pour Daniel Tschofenig. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Huitième au classement après son premier saut, Tschofenig avait validé sa place pour la manche finale mais, après un contrôle de son équipement, les organisateurs l'ont disqualifié, ses chaussures n'étant pas aux bonnes dimensions.

«J'ai utilisé de nouvelles chaussures à l'entraînement, dont je n'étais d'ailleurs pas vraiment satisfait, mais je les ai gardées. Malheureusement, j'ai été naïf et je n'ai pas vérifié les dimensions. C'est extrêmement stupide de ma part», a expliqué l'Autrichien de 23 ans au micro de l'ORF.

«Mais les règles sont les règles», a ajouté le vainqueur du classement général de la Coupe du monde et de la Tournée des quatre tremplins en 2025.

À la suite d'une affaire de tricherie au sein de la fédération norvégienne lors des Mondiaux à Trondheim (Norvège) en mars 2025, la FIS a décidé de renforcer les contrôles de matériel et a instauré un système de sanction avec des cartons jaunes et rouges comme au football.

L'affaire avait éclaté quand deux sauteurs norvégiens, Marius Lindvik et Johann Andre Forfang, avaient été disqualifiés lors du concours sur grand tremplin en Norvège en raison de combinaisons non-conformes.

Lindvik et Forfang avaient été suspendus trois mois par la FIS. Leur fédération avait reconnu par la suite que les combinaisons avaient bel et bien été modifiées volontairement mais que les deux sauteurs n'étaient pas responsables.

En janvier 2026, la commission d'éthique de la FIS a finalement suspendu trois membres de l'encadrement de l'équipe norvégienne pendant 18 mois.

Le concours sur grand tremplin des JO de Milan Cortina a été remporté samedi soir par le Slovène Domen Prevc, qui a devancé le Japonais Ren Nikaido et le Polonais Kacper Tomasiak.