Donald Trump : une décision qui risque de raviver les tensions avec Los Angeles

Donald Trump, décidé à peser sur l'organisation des JO de Los Angeles en 2028, a mis en place mercredi un groupe de travail qu'il présidera lui-même, au risque peut-être de créer des frictions avec les autorités démocrates locales.

Casey Wasserman a remis à Donald Trump des exemplaires des médailles des derniers Jeux disputés à Los Angeles en 1984. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le président américain a signé devant les caméras un texte établissant ce groupe de travail et promis de «mobiliser tout le gouvernement fédéral pour assurer que les (Jeux olympiques et paralympiques) soient sûrs, sans accroc et un succès historique».

Dans ce groupe de travail siègeront de nombreux ministres et proches conseillers, ainsi que le vice-président JD Vance. «Nous ferons tout pour que ces Jeux soient sûrs, y compris utiliser la Garde nationale et des militaires d'active», a dit Donald Trump.

Le président américain avait réquisitionné en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, ce qui est rarissime. Il disait vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration.

Mardi, il a attaqué le gouverneur ainsi que la maire démocrate Karen Bass, qualifiée de «pas très compétente», en leur reprochant une nouvelle fois d'avoir mal géré la réponse à des incendies dévastateurs à Los Angeles en janvier. L'animosité de Donald Trump envers les autorités démocrates californiennes fait craindre des frictions dans l'organisation des JO.

Mardi, nulle trace de tension n'était en revanche visible à la Maison Blanche entre le dirigeant républicain et le président du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles, Casey Wasserman. «Vous nous avez soutenus et aidés à chaque moment, et nous n'en serions pas là aujourd'hui sans vous», a-t-il lancé.

Los Angeles a été désignée pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques 2028 en septembre 2017, pendant le premier mandat du milliardaire républicain. Casey Wasserman lui a remis en guise de cadeau des exemplaires des médailles d'or, d'argent et de bronze qui ont été remises aux athlètes la dernière fois que Los Angeles a accueilli les Jeux, en 1984.

Trump, porteur de la flamme olympique ?

Le président du comité d'organisation a par ailleurs annoncé que la flamme olympique passerait dans les 50 Etats américains et a lancé à Donald Trump que s'il désirait être l'un des porteurs, il était «plus que bienvenu». L'ancien promoteur immobilier avait porté la flamme olympique dans les rues de New York avant les Jeux d'Athènes en 2004.

Grand amateur de compétitions sportives, en particulier quand elles génèrent de spectaculaires audiences télévisées, Donald Trump voit son second mandat coïncider avec l'organisation de la Coupe du monde de foot 2026 et des JO 2028 aux Etats-Unis.

Le président américain, qui a pris depuis janvier une série de mesures visant les personnes transgenres, en particulier dans le domaine sportif, a par ailleurs assuré mardi que «les Etats-Unis ne laisseraient pas des hommes voler les trophées aux femmes pendant les JO 2028».

