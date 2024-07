L'aventure olympique d'Alexis Bayard n'aura duré que six petites minutes. Le gaucher valaisan a été sorti dès les 16es de finale du concours à l'épée.

Alexis Bayard n'a pas tenu le choc face au Belge Neisser Loyola. KEYSTONE

ATS

Tout comme Pauline Brunner la veille, Bayard a subi une douche froide. La tête de série no 15 n'a pas pu déployer son jeu face au Belge Neisser Loyola (no 18) et s'est incliné 15-9.

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Après un début de rencontre équilibré, Bayard a concédé cinq touches d'affilée qui lui ont fait perdre le fil. Lui qui aime prendre les devants pour ensuite pouvoir faire valoir ses qualités de contre-attaquant s'est retrouvé sous pression.

Il n'était plus dans le «timing», et Loyola n'a eu aucun problème à contenir ses derniers assauts brouillons.

Amer

«Je n'ai pas pu montrer ce que j'avais à faire», a déploré Bayard. «Dès que je me suis retrouvé derrière, je n'ai pas pris le temps de travailler mes touches. C'est une défaite un peu amère.»

Bayard (28 ans) était le seul Suisse en lice à Paris, après que la sélection helvétique eut manqué sa qualification par équipes dans des circonstances abracadabrantesques. Le Valaisan avait dû sa présence à ces JO à une wild card non utilisée par la France.

Jeux Olympiques : les plus grands médaillés de l'histoire Découvrez les légendes des Jeux Olympiques, de Michael Phelps à Usain Bolt ! Plongez dans les moments inoubliables et les exploits de ces athlètes d'exception. 18.07.2024

ats