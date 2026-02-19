Du haut de ses 17 ans, Laure Mériguet «a réalisé un rêve» !

Elles l’ont fait ! 12 ans après Sotchi, l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace s’est adjugée la médaille de bronze aux Jeux olympiques. La Genevoise Laure Mériguet était forcément aux anges après cette victoire obtenue sur une réussite d’Alina Müller en prolongation (2-1 ap) face la Suède en petite finale jeudi à Milan. «C’est une véritable explosion d'émotions», a reconnu la prometteuse défenseure, qui pouvait difficilement rêver mieux pour ses premiers JO du haut de ses 17 ans.

Laura Mériguet (ici dans les bras d’Alina Marti) peinait à réaliser la portée de l’exploit suisse. IMAGO/justpictures.ch

Nicolas Larchevêque, à Milan Nicolas Larchevêque

Laure Mériguet, médaillée de bronze aux Jeux olympiques à 17 ans. Qu’est-ce que ça vous évoque ?

«C’est incroyable ! Je n’ai pas les mots, c’est juste un rêve qui se réalise...»

C'était prémédité le drapeau et les lunettes (ndlr : elle s’est présentée face à la presse avant un drapeau suisse sur les épaules et des lunettes aux couleurs helvétiques) ?

«Ça vient de ma meilleure amie, Ladina, une supportrice en or qui est venue spécialement de Genève pour voir mon match et qui a loupé les cours pour ça ! Elle me les a donnés, elle est incroyable pour moi, c'est ma meilleure supportrice.»

Votre famille était également présente ?

«Oui, mes parents sont venus et ils ont fait tous les trajets : quart de finale, demi-finale et la petite finale. Merci à eux, franchement, ils sont incroyables.»

Vous avez une pensée en particulier pour eux en ce moment ?

«Exactement. Tout au long de l’année, même tout au long de ma vie de hockeyeuse, ils m’ont emmenée partout, jusqu'à Zurich les lundis où on rentrait à 2h du matin. Franchement, je suis hyper reconnaissante envers eux et je suis si fière de leur faire gagner cette médaille.»

Quand Alina Müller a inscrit ce but en prolongation, qu’est-ce qu’il s’est passé dans votre tête ?

«Franchement, avant de voir l'arbitre faire le signe qu'il y avait but, je gardais toutes les émotions en moi. Quand il a été validé, c'était une explosion de joie, une véritable explosion d'émotions.»

Comment on fête un tel succès dans le hockey féminin ? C’est aussi la bière et le cigare comme chez les hommes ? On vous rappelle que vous n’avez pas encore 18 ans...

«Je vous avoue, c'est la première fois que je gagne quelque chose d’une telle ampleur. En M18 (ndlr : où elle joue avec les espoirs masculins de Genève-Servette), je n’ai jamais rien gagné. Je vais donc apprendre et je saurai vous le dire la prochaine fois (rires).»

«Je ne me souviens pas du tout de la médaille de 2014. J’avais 5 ou 6 ans...» Laure Mériguet Médaillée de bronze à Milan

Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 12 ans, quand il y a eu cette première médaille à Sotchi ?

«J'avais 5 ou 6 ans, je m'en souviens pas du tout (rires). C’est historique et désormais, je me souviendrai de cette médaille-là au moins !»

Alina Müller et Lara Stalder étaient déjà présentes en 2014. Comment vous ont-elles accompagnées durant ces JO ?

«Elles nous ont poussées, que ce soit en dehors ou sur la glace. Elles savent vraiment gérer les moments qui sont plus difficiles. Elles ont plus l’habitude, elles savent comment réagir et elles nous montrent le chemin que nous, les plus jeunes, on essaye de suivre. Je pense qu'on a bien réussi à suivre leur exemple aujourd'hui.»

Selon vous, qu’est-ce que cette médaille peut apporter au hockey suisse féminin ?

«Cela démontre que nous sommes vraiment fortes. Au championnat du monde, on n’a pas forcément obtenu les meilleurs résultats, mais là, on montre à notre fédération que le hockey féminin suisse progresse et qu'on peut aller gagner une médaille olympique.»

