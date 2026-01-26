Du patineur finlandais Clas Thunberg, héros des premiers Jeux de Chamonix 1924, au skieur autrichien Toni Sailer, l'«éclair» de Cortina 1956, en passant par la Norvégienne Sonja Henie, la «fée» de Garmisch 1936 : voici le premier volet des légendes des Jeux olympiques d'hiver de 1924 à 1956.

Le skieur autrichien Toni Sailer n’avait laissé que des miettes à ses adversaires en 1956. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le «Nurmi des glaces» Clas Thunberg

Son portrait en bref Finlande

JO 1924 et 1928 en patinage de vitesse

7 médailles dont 5 en or Montre plus

Clas Thunberg a déjà 28 ans quand il débute la compétition, en 1922, mais le succès est immédiat, avec des titres européens et mondiaux. A Chamonix 1924, où 260 athlètes sont présents, le Finlandais éblouit la «semaine des sports d'hiver», requalifiée a posteriori premiers JO d'hiver de l'histoire.

Si le patineur américain Charles Jewtraw lui chipe la première médaille d'or, sur 500 m, Thunberg se console vite en enchaînant trois titres (1’500 m, 5’000 m et combiné). Il repart des Alpes françaises avec cinq récompenses en autant de courses et y gagne le surnom de «Nurmi des glaces», en référence à son compatriote Paavo Nurmi, nonuple champion olympique en fond et demi-fond des Jeux d'été d'Anvers en 1920 à ceux d'Amsterdam-1928.

Lors des JO de St-Moritz en 1928, le patineur finlandais poursui aussi sa moisson. Il prend sa revanche sur 500 m et glane une 7e médaille olympique en conservant son titre sur 1’500 m, après un duel épique avec le Norvégien Bernt Evensen. Premier quintuple champion olympique de l'histoire, il multiplie encore les titres mondiaux mais renonce à disputer ses troisièmes JO, à Lake Placid (Etats-Unis) en 1932, en raison d'un règlement nord-américain (départs groupés) décrié en Europe.

Plus vieux patineur à battre un record du monde (3’000 m, à près de 39 ans), il devient ensuite député et meurt à 80 ans, en 1973... la même année que Nurmi.

Deux autres patineurs de vitesse, norvégiens, lui succèderont au rang de stars des JO: Ivar Ballangrud, qui empochera sept médailles olympiques à partir de 1928, dont trois en or en 1936 à Garmisch-Partenkirchen, puis Hjalmar Andersen, triple champion olympique à domicile, en 1952 à Oslo.

De «fée de la glace» à vedette hollywoodienne Sonja Henie

Son portrait en bref Norvège

JO 1924 à 1936 en patinage artistique

3 médailles d'or Montre plus

Née d'une mère artiste et d'un père sportif de haut niveau, Sonja n'a que 11 ans lorsqu'elle participe aux premiers JO d'hiver à Chamonix. Si le succès n'est pas au rendez-vous, cette précocité donne le ton d'une carrière hors norme qui la verra passer de gloire du patinage à gloire hollywoodienne.

Dix fois championne du monde, de 1927 à 1936, la Norvégienne, première à porter des patins blancs et à se produire en jupe courte -«je bouge moins bien avec tout ce tissu», explique-t-elle-, dispose d'un sens inné du spectacle et révolutionne son sport.

Quatre ans après son premier tour de piste olympique, Henie enchante St-Moritz et devient, à 15 ans, la plus jeune championne olympique en individuel, record qui tiendra 74 ans. Celle qu'on surnomme désormais la «fée de la glace» conserve son titre sous les vivats du public américain, à Lake Placid en 1932, et réussit la passe de trois à Garmisch en 1936, où son salut à Adolf Hitler abîme toutefois son image.

La triple championne olympique, qui multiplie les exhibitions, flirte par ailleurs avec le professionnalisme. À même pas 25 ans, elle arrête sa carrière sportive et multiplie les galas lucratifs. Sa notoriété outre-Atlantique lui ouvre les portes d'Hollywood, dont elle devient l'une des vedettes dans les années 40. La suite est moins joyeuse: Henie apparait de plus en plus fatiguée et sa carrière s'effiloche. Elle décède en 1969 des suites d'une leucémie, à 57 ans.

Pionnier américain et voix de son sport Dick Button

Son portrait en bref Etats-Unis

JO 1948 et 1952 en patinage artistique

2 médailles d'or Montre plus

En 1952, la Norvège, berceau du ski moderne, accueille enfin les Jeux d'hiver et plus de 100’000 spectateurs assistent au triomphe à domicile d'Arnfinn Bergmann en saut à ski. Mais c'est surtout un patineur artistique, Richard «Dick» Button, qui entre dans la légende.

Premier champion olympique américain de la spécialité en 1948 à St-Moritz, lors des «Jeux du renouveau» -qualificatif donné à ces premiers JO d'après-guerre-, Dick Button fut le premier à réussir à cette occasion un double axel. Il innove encore à Oslo en réussissant un «triple boucle» (un triple loop) et récolte la note maximale à l'unanimité, conservant son titre, une performance qui restera inégalée jusqu'au doublé du Japonais Yuzuru Hanyu en 2014 et 2018.

Après sa carrière, Button devient la voix du patinage artistique aux États-Unis: la où Sonja Henie a amené son sport à Hollywood, l'Américain le promeut à la télévision. Après des décennies au micro, il décède en janvier 2025, à 95 ans.

«L’éclair de Kitz» Toni Sailer

Son portrait en bref Autriche

JO 1956 en ski alpin

3 médailles d'or Montre plus

Après une première apparition aux JO 1936, le ski alpin monte en puissance et voit débouler, en 1956, à Cortina, Toni Sailer, alias «le Blitz de Kitz», en référence à sa ville natale de Kitzbühel.

En Italie, sous les yeux du monde -avec des Jeux pour la première fois retransmis à la télévision-, l'Autrichien de 20 ans crève l'écran en remportant les trois épreuves au programme (slalom, géant et descente), performance que seul le Français Jean-Claude Killy égalera 12 ans plus tard à Grenoble. Sailer accède à la gloire de manière fulgurante, à l'image de ce que sera sa carrière: elle prend fin dès 1958, après de derniers titres mondiaux.

Icône dans son pays, il multiplie les activités, dirigeant du ski autrichien mais aussi homme d'affaires, chanteur et acteur, jusqu'à jouer les doublures de James Bond dans «Au service de sa Majesté» en 1969. Désigné «Sportif autrichien du siècle» en 1999, ses funérailles dix ans plus tard ont lieu au pied de la descente de Kitzbühel. Une marque de vêtements d'hiver porte toujours son nom.