Les JO 2026 ont sacré de nouveaux héros, comme le Bernois Franjo von Allmen, triple champion olympique en ski alpin. Ils ont également été le théâtre d'échecs, voire de drames comme celui de Lindsey Vonn.

Franjo von Allmen a été le grand homme de ces Jeux olympiques 2026. AFP

Le triplé grandiose de Franjo von Allmen

Le skieur bernois de 24 ans a décroché trois médailles d'or en descente, en super-G et en combiné par équipe. Seules les légendes Toni Sailer (1956) et Jean-Claude Killy (1968) avaient réussi un triplé en ski alpin dans une même édition des Jeux, mais dans trois épreuves individuelles, les seules au programme à l'époque (descente, géant, slalom). Chez les femmes, la Croate Janica Kostelic en a fait de même aux Jeux de 2002 à Salt Lake City (slalom, géant et combiné).

Brignone, Fontana, Lollobrigida: les Italiennes radieuses

Dix mois après une double fracture du tibia-péroné, la skieuse italienne Federica Brignone a réussi un impensable «comeback» en décrochant à 35 ans ses deux premiers titres olympiques en super-G puis en géant.

Les trentenaires italiennes se sont particulièrement illustrées à domicile: en short-track, Arianna Fontana, 35 ans elle aussi, est devenue la deuxième athlète de l'histoire à décrocher une médaille sur six éditions des JO d'affilée. Avec désormais 14 podiums olympiques, elle est la sportive italienne la plus titrée de l'histoire des Jeux. Et en patinage, Francesca Lollobrigida, arrière-petite nièce de la comédienne Gina Lollobrigida, a elle aussi brillé à 35 ans avec un doublé 3000/5000 m à Milan.

Le «Grand Chelem» de Johannes Klaebo

En remportant les six médailles d'or en jeu en ski de fond, Johannes Klaebo a réalisé un rarissime «Grand Chelem» aux JO et a prouvé au monde entier qu'il était bien le meilleur fondeur de tous les temps.

Le Norvégien de 29 ans, déjà quintuple champion olympique avant de débarquer en Italie, a ajouté six médailles d'or autour de son cou, en remportant le skiathlon, le sprint, le 10 km, le relais, le sprint par équipes et le 50 km. Il est désormais le deuxième athlète le plus sacré des JO, été et hiver confondus, derrière le nageur américain Michael Phelps (23 médailles d'or de 2004 à 2016).

Eileen Gu dans l'histoire

Véritable star à domicile à Pékin en 2022 où elle avait gagné deux titres (Big Air et halfpipe) et une médaille d'argent en slopestyle (derrière Mathilde Gremaud), la Chinoise Eileen Gu a rajouté trois médailles autour de son cou à Livigno, avec le titre en halfpipe et deux médailles d'argent en slopestyle (toujours derrière Gremaud) et en Big Air. Avec six médailles olympiques, elle est devenue à 22 ans la skieuse acrobatique la plus médaillée de l'histoire.

La razzia française en biathlon

Comme les Suisses en ski alpin, les Français ont eux décroché la grande majorité de leurs médailles en biathlon à Anterselva, où ils ont remporté six des onze épreuves au programme olympique et sont montés sur tous les podiums à l'exception de la poursuite dames.

Quintuple médaillé aux JO 2022 à Pékin, Quentin Fillon Maillet a ajouté quatre médailles à son palmarès en Italie (or en sprint, relais mixte et relais hommes et bronze en mass start) pour devenir le Français le plus médaillé de l'histoire olympique (9).

Le choc Lindsey Vonn

Les images de l'Américaine Lindsey Vonn, hurlant de douleur après sa grosse chute au début d'une descente pour l'histoire à Cortina, sont sans doute parmi les plus fortes de ces Jeux.

Venue pour s'offrir un deuxième sacre olympique à 41 ans, et malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier à Crans-Montana, la «speed queen» a vu son rêve tourner au cauchemar en treize secondes seulement. Évacuée par hélicoptère avant d'être opérée à de multiples reprises, elle a depuis assuré n'avoir «aucun regret» d'avoir tenté ce pari fou pour conclure l'une des plus belles carrières de ski alpin au monde.

Malinin s'écroule

Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe au patineur américain Ilia Malinin, qui écrase la concurrence depuis deux ans avec des figures qu'il est le seul à réaliser. En tête après le programme court, l'Américain a complètement sombré lors du libre, chutant à plusieurs reprises pour terminer à la 8e place, le visage dans les mains, devant les caméras du monde entier.

«Sur la plus grande scène du monde, ceux qui semblent les plus forts peuvent encore mener des combats invisibles à l'intérieur d'eux-mêmes», a écrit le jeune homme de 21 ans après son échec.

Odermatt trop gourmand?

Quatrième de la descente, en bronze en super-G, en argent en géant et en combiné par équipes... le génie suisse du ski alpin Marco Odermatt, à qui l'on promettait une razzia à Bormio, a terminé ses JO avec trois médailles autour du cou, mais aucune en or.

En enchaînant depuis le début de l'hiver bien plus de courses que ses concurrents moins polyvalents, avec un mois de janvier très dense juste avant les Jeux, il est peut-être arrivé en Italie moins frais que les autres.

«Odi» a aussi payé très cher l'état de grâce de son compatriote Franjo von Allmen. «Le bilan est très positif», a-t-il tempéré à l'issue de ses deuxièmes JO. «Si on n'est pas satisfait avec trois médailles, alors on a un problème», a-t-il ajouté.