JO 2026 - Hockey sur glace Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

ATS

14.2.2026 - 12:06

L'équipe de Suisse masculine dispute son 3e match du tour préliminaire dimanche à Milan (12h10) face à la Tchéquie. Avec, pourquoi pas, la place de meilleur 2e dans le viseur.

Kevin Fiala a été touché à la jambe gauche vendredi soir contre le Canada.
Kevin Fiala a été touché à la jambe gauche vendredi soir contre le Canada.
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 12:06

La défaite 5-1 devant le Canada a rappelé que le très haut niveau ne pardonne pas. Mais au-delà de ce revers, ce sont surtout les trois blessures subies dans le camp helvétique qui peuvent se révéler problématiques pour la suite.

Car Patrick Fischer sait qu'il va devoir composer sans Kevin Fiala, touché à la jambe gauche vendredi soir et qui a vu son tournoi olympique prendre fin de manière abrupte. Andrea Glauser, commotionné à la suite d'une mise en échec de Connor McDavid, et Denis Malgin, touché à une épaule, vont être évalués au jour le jour.

Mais ces points d'interrogation auront forcément un impact sur les lignes helvétiques. Le défenseur de Genève, Tim Berni, et l'attaquant davosien Simon Knak pourraient faire leur entrée dans le tournoi face aux Tchèques.

JO 2026 - Hockey sur glace. Gros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

JO 2026 - Hockey sur glaceGros coup dur pour la Suisse ! Kevin Fiala forfait pour la suite

Top 8

Ecrasés par les Canadiens 5-0 d'emblée, les joueurs de Radim Rulik se sont fait un peu peur face aux Français vendredi pour finalement l'emporter 6-3. Les Tchèques savent donc qu'une victoire contre la Suisse pourrait leur permettre de bénéficier d'un meilleur classement en vue des huitièmes de finale ou de terminer meilleur 2e. Mais pour cela, ils devront battre assez nettement les Suisses.

Pour la sélection rouge à croix blanche, il s'agira de maintenir une place dans le top 8. Au pire. Cela signifierait un huitième de finale mardi face à l'une des quatre moins bonnes équipes qui seront très vraisemblablement l'Italie, la France, la Lettonie et le Danemark. Mais il faudra attendre les rencontres de dimanche pour avoir une idée claire et définitive du classement.

JO 2026 - Hockey sur glace. Douche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

JO 2026 - Hockey sur glaceDouche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

