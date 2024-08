La soirée de mardi pourrait être historique pour l'athlétisme helvétique aux JO de Paris. Simon Ehammer peut devenir le premier athlète suisse à se hisser sur un podium olympique depuis le colosse Werner Günthör, en bronze au lancer du poids en 1988. Steve Guerdat et Martin Fuchs lorgneront aussi le podium mardi matin à Versailles.

Si l'or semble promis au champion olympique et du monde en titre Miltiadis Tentoglou au saut en longueur, tout est possible derrière le Grec. No 2 de la saison avec ses 8m41 réalisés en qualifications des Européens de Rome, Simon Ehammer ne se cache pas. L'Appenzellois vise le podium à Paris, deux ans après s'être paré de bronze dans la spécialité aux Mondiaux de Eugene.

Le podium est également l'objectif des cavaliers de saut d'obstacles Martin Fuchs et Steve Guerdat, revanchards après leur élimination consommée en qualification du concours par équipe. Le Zurichois, sur Leone Jei, et le Jurassien, en selle de Dynamix de Belheme, ont parfaitement rectifié le tir en se classant respectivement 5e et 6e de la qualification individuelle.

Les candidats au podium sont nombreux, avec le Suédois Henrik von Eckermann, le Néerlandais Harrie Smolders, le Britannique Ben Maher, l'Irlandais Shane Sweetnam ou encore le Français Julien Epaillard, vainqueur de la qualification. Et la lutte s'annonce intense: les 30 duos en lice en découdront sur une seule manche, qui comprendra de grandes difficultés, avec un barrage en cas d'égalité.

Maud Jayet aussi pour l'histoire

Une autre médaille historique pourrait par ailleurs tomber mardi, au large de Marseille. La navigatrice Maud Jayet a certes perdu sa place sur le podium provisoire après sa contre-performance dans la dernière régate qualificative. Mais la Vaudoise, 4e avant la Medal Race, peut encore espérer offrir à la voile suisse son premier podium olympique depuis... 1968.

En beachvolley, les deux duos féminins suisses disputeront leur quart de finale. Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se mesureront dès 21h aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar/Taliqa Clancy, alors que Tanja Hüberli et Nina Brunner se frotteront aux Américaines Sara Hughes/Kelly Cheng à 22h. Un derby helvétique n'est possible qu'en finale, ou dans le match pour le bronze.

«Super» bilan intermédiaire pour Stöckli Chef de mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli affichait un large sourire dimanche matin à l'heure de tirer le bilan à mi-JO. «Six médailles (red: une d'or, une d'argent et quatre de bronze), c'est super», a-t-il lâché d'emblée. «Comme je l'espérais, de nouvelles étoiles ont brillé et pris la place d'autres athlètes. L'exemple le plus parfait est le tir: Nina Christen, notre porte-drapeau, n'a pas eu les résultats escomptés. Mais nous avons quand même deux médailles en tir» dont la seule du plus précieux métal pour Chiara Leone, a-t-il rappelé. 04.08.2024

