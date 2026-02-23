Eileen Gu a appris le décès de sa grand-maman juste après son sacre

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 Eileen Gu a appris le décès de sa grand-maman après son sacre

Clara Francey

23.2.2026

Éblouissante, la Chinoise Eileen Gu est devenue dimanche à Livigno double championne olympique de ski halfpipe, remportant au passage sa troisième médaille des JO de Milan Cortina après l'argent en big air et en slopestyle.

Agence France-Presse

23.02.2026, 13:06

23.02.2026, 13:38

Au terme d'une finale à rebondissements ponctuée de nombreuses chutes, Gu, 22 ans, a obtenu le meilleur score (94,75 points). Sa compatriote Fanghui Li a terminé 2e (93 pts), devant la Britannique Zoe Atkin (92,5 pts), en bronze.

JO 2026 - Ski Freestyle. Tempête ou pas, Eileen Gu reste intouchable en halfpipe

JO 2026 - Ski FreestyleTempête ou pas, Eileen Gu reste intouchable en halfpipe

«Chaque jour, je me suis battue. J'ai tout donné (...) Dans les trois épreuves, j'ai voulu montrer au monde ce que le ski féminin a de meilleur à offrir au moment où cela compte vraiment», a-t-elle lancé très souriante en zone mixte.

Comme lors de ses précédents concours en Italie, Gu s'est retrouvée dos au mur avant de montrer son meilleur ski. D'entrée, la championne olympique en titre a manqué son run à cause d'une mauvaise réception, tandis qu'Atkin donnait le ton avec un passage très solide (90,5 pts).

Mais Gu, après une longue discussion en haut du halfpipe avec sa mère qui la suit partout et dont elle est très proche, a livré une performance impeccable lors du deuxième passage (94 pts).

«Lors du premier run, je ne croyais pas totalement en moi. C'était peut-être le trac olympique. Elle m'a dit : Tu as réussi ce run cinq fois à l’entraînement. Il est là, arrête de trop réfléchir (...) Ça m'a vraiment aidée», a-t-elle expliqué.

Dans l'aire d'arrivée, elle a levé le poing au ciel en signe de satisfaction, puis en direction des nombreux fans chinois venus l'encourager. Lors de son ultime passage, Gu a encore élevé son niveau pour creuser l'écart sur les autres favorites.

Du rire aux larmes

Les concurrentes passant après elle n'ont pu que s'incliner. Très émue au moment d'apprendre la note de sa dernière adversaire, la Chinoise a conclu ses JO avec le plus beau métal, pour la troisième fois de sa jeune carrière.

Encore adolescente à Pékin, elle était devenue la première skieuse acrobatique à remporter trois médailles en une seule édition des Jeux (or en big air et halfpipe, argent en slopestyle).

Vidéo virale. Quand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est quelque peu ridicule»

Vidéo viraleQuand Eileen Gu recadre un journaliste : «C'est quelque peu ridicule»

Devenue depuis l'une des athlètes les plus en vue des JO d'hiver, cinquième sportive la mieux payée au monde en 2025 selon Forbes, elle a continué sa razzia en Italie avec deux médailles d'argent supplémentaires et donc l'or dimanche.

Née aux États-Unis mais représentant depuis 2019 la Chine, pays de sa mère, Gu est désormais la skieuse acrobatique la plus décorée de l'histoire des Jeux, tous genres confondus, avec six médailles (3 or, 3 argent).

Très fière de ce nouveau statut, la championne est toutefois apparue très affectée lors de la traditionnelle conférence de presse du vainqueur, ayant appris, à l'issue de la cérémonie des médailles, que sa grand-mère était décédée.

«Elle a été très importante dans ma vie en grandissant, c'est quelqu'un que j'admirais énormément, une battante, et elle m'a beaucoup inspirée », a souligné Gu, incapable de retenir ses larmes.

« La dernière fois que je l'ai vue, avant de venir aux Jeux Olympiques, elle était très malade, donc je savais que cela pouvait arriver. Je ne lui avais pas promis que j'allais gagner, mais je lui avais promis que j'allais être courageuse (...) Je suis vraiment heureuse d’avoir pu tenir cette promesse », a-t-elle dit.

Les plus lus

Nouveau sujet brûlant autour de France Télévisions
Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Le Venezuela réclame la libération immédiate de Maduro
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
Eileen Gu a appris le décès de sa grand-maman juste après son sacre