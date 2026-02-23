Eileen Gu a appris le décès de sa grand-maman juste après son sacre

Éblouissante, la Chinoise Eileen Gu est devenue dimanche à Livigno double championne olympique de ski halfpipe, remportant au passage sa troisième médaille des JO de Milan Cortina après l'argent en big air et en slopestyle.

Eileen Gu's grandmother passed away while she was competing for gold today 😢



Angry Americans abuse her.



The US pedo political elites weaponize her to attack China.



Yet, 22-year-old Eileen promised her grandma she would be brave.



And brave she is! She won 🥇 pic.twitter.com/tMFfeuALJZ — Kai Wong 凱王 (@Kai_Wong_CN) February 22, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Au terme d'une finale à rebondissements ponctuée de nombreuses chutes, Gu, 22 ans, a obtenu le meilleur score (94,75 points). Sa compatriote Fanghui Li a terminé 2e (93 pts), devant la Britannique Zoe Atkin (92,5 pts), en bronze.

«Chaque jour, je me suis battue. J'ai tout donné (...) Dans les trois épreuves, j'ai voulu montrer au monde ce que le ski féminin a de meilleur à offrir au moment où cela compte vraiment», a-t-elle lancé très souriante en zone mixte.

Comme lors de ses précédents concours en Italie, Gu s'est retrouvée dos au mur avant de montrer son meilleur ski. D'entrée, la championne olympique en titre a manqué son run à cause d'une mauvaise réception, tandis qu'Atkin donnait le ton avec un passage très solide (90,5 pts).

Mais Gu, après une longue discussion en haut du halfpipe avec sa mère qui la suit partout et dont elle est très proche, a livré une performance impeccable lors du deuxième passage (94 pts).

«Lors du premier run, je ne croyais pas totalement en moi. C'était peut-être le trac olympique. Elle m'a dit : Tu as réussi ce run cinq fois à l’entraînement. Il est là, arrête de trop réfléchir (...) Ça m'a vraiment aidée», a-t-elle expliqué.

Dans l'aire d'arrivée, elle a levé le poing au ciel en signe de satisfaction, puis en direction des nombreux fans chinois venus l'encourager. Lors de son ultime passage, Gu a encore élevé son niveau pour creuser l'écart sur les autres favorites.

Du rire aux larmes

Les concurrentes passant après elle n'ont pu que s'incliner. Très émue au moment d'apprendre la note de sa dernière adversaire, la Chinoise a conclu ses JO avec le plus beau métal, pour la troisième fois de sa jeune carrière.

Encore adolescente à Pékin, elle était devenue la première skieuse acrobatique à remporter trois médailles en une seule édition des Jeux (or en big air et halfpipe, argent en slopestyle).

Devenue depuis l'une des athlètes les plus en vue des JO d'hiver, cinquième sportive la mieux payée au monde en 2025 selon Forbes, elle a continué sa razzia en Italie avec deux médailles d'argent supplémentaires et donc l'or dimanche.

Née aux États-Unis mais représentant depuis 2019 la Chine, pays de sa mère, Gu est désormais la skieuse acrobatique la plus décorée de l'histoire des Jeux, tous genres confondus, avec six médailles (3 or, 3 argent).

Très fière de ce nouveau statut, la championne est toutefois apparue très affectée lors de la traditionnelle conférence de presse du vainqueur, ayant appris, à l'issue de la cérémonie des médailles, que sa grand-mère était décédée.

«Elle a été très importante dans ma vie en grandissant, c'est quelqu'un que j'admirais énormément, une battante, et elle m'a beaucoup inspirée », a souligné Gu, incapable de retenir ses larmes.

« La dernière fois que je l'ai vue, avant de venir aux Jeux Olympiques, elle était très malade, donc je savais que cela pouvait arriver. Je ne lui avais pas promis que j'allais gagner, mais je lui avais promis que j'allais être courageuse (...) Je suis vraiment heureuse d’avoir pu tenir cette promesse », a-t-elle dit.