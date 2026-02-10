  1. Clients Privés
JO 2026 Eliasch préférerait avoir les épreuves de ski alpin au même endroit

ATS

10.2.2026 - 15:14

Le président de la FIS Johan Eliasch préférerait que toutes les épreuves de ski alpin aux JO se déroulent sur le même site. Ce n'est pas le cas à Milan-Cortina, et le ne sera pas non plus en France en 2030.

Johan Eliasch préférerait que toutes les épreuves de ski alpin aux JO se déroulent sur le même site.
Johan Eliasch préférerait que toutes les épreuves de ski alpin aux JO se déroulent sur le même site.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 15:14

«Si on peut concentrer tout dans un même endroit, c'est de loin le mieux, cela réduit la complexité, les coûts. C'est plus facile pour les équipes, c'est plus facile planifier, il y a plein d'avantages évidents», a-t-il déclaré mardi en marge du combiné par équipes féminin.

«Dans le même temps, a-t-il poursuivi, nous devons aussi respecter les souhaits des pays qui accueillent (les JO), c'est donc un équilibre à trouver entre ça et les questions de logistique», a poursuivi le Suédo-Britannique.

Lors des JO 2026 de Milan Cortina, les épreuves féminines de ski alpin se déroulent à Cortina d'Ampezzo, celles masculines à Bormio, à plus de 250 kilomètres et quatre heures de voiture de la station chic des Dolomites.

Les organisateurs des JO 2030 dans les Alpes françaises ont eux aussi prévu de repartir les épreuves de ski alpin sur deux sites, l'un pour les épreuves techniques (slalom, slalom géant), l'autre pour les épreuves de vitesse (descente, super-G).

Effroyable chute de Vonn. Johan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

Effroyable chute de VonnJohan Eliasch : «C'est tragique, mais c'est le ski de compétition»

