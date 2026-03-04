La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider assistera au lancement des Jeux paralympiques en Italie, a annoncé le Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Elisabeth Baume-Schneider assistera au lancement des Jeux paralympiques en Italie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mme Baume-Schneider visitera la Maison Suisse à Cortina d'Ampezzo vendredi et suivra sur place les épreuves de descente le lendemain.

Par sa visite, elle souhaite assurer son soutien aux athlètes au nom du Conseil fédéral, précise son département. En tant que cheffe du DFI, la conseillère fédérale est notamment responsable de l'égalité pour les personnes en situation de handicap.