Jeux paralympiques 2026 Elisabeth Baume-Schneider présente à Cortina

ATS

4.3.2026 - 15:41

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider assistera au lancement des Jeux paralympiques en Italie, a annoncé le Département fédéral de l'intérieur (DFI).

Elisabeth Baume-Schneider assistera au lancement des Jeux paralympiques en Italie.
Elisabeth Baume-Schneider assistera au lancement des Jeux paralympiques en Italie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 15:41

Mme Baume-Schneider visitera la Maison Suisse à Cortina d'Ampezzo vendredi et suivra sur place les épreuves de descente le lendemain.

Par sa visite, elle souhaite assurer son soutien aux athlètes au nom du Conseil fédéral, précise son département. En tant que cheffe du DFI, la conseillère fédérale est notamment responsable de l'égalité pour les personnes en situation de handicap.

Jeux paralympiques 2026. Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Jeux paralympiques 2026Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

