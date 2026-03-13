Après ses titres en descente et en super-G, le Neuchâtelois Robin Cuche s'est paré d'argent lors du géant paralympique. Le Français Arthur Bauchet, déjà en or lors du combiné, a dominé les deux manches.

3e médaille pour Robin Cuche en géant. IMAGO/TT

Keystone-SDA ATS

Le Russe Aleksei Bugaev complète le podium à 3''38 de Cuche et à 3''38 du Tricolore. Déjà 2e au terme de la première manche, le désormais triple médaillé paralympique a parfaitement résisté à la pression. Il n'a en revanche rien pu faire pour empêcher Bauchet de s'imposer, alors que seul 0''29 les séparaient au terme du premier tracé.

Gmür repart les mains vides

Théo Gmür n’a pas réussi à trouver son rythme lors de ses troisièmes Jeux. Classé dixième, juste derrière son coéquipier Emerick Sierro, le Valaisan de 29 ans a une nouvelle fois manqué de peu la médaille qu’il visait.

En 2018 à Pyeongchang, lors de ses premiers Jeux paralympiques, Gmür était monté trois fois sur le podium, tout comme Cuche cette année. Il avait non seulement remporté l'or dans les deux disciplines de vitesse, mais aussi en géant.

Après avoir décroché le bronze en descente à Pékin en 2022, Gmür devrait désormais repartir les mains vides pour la première fois. Le slalom de clôture de dimanche ne fait pas partie de ses disciplines de prédilection, et sa participation n'est pas encore certaine.