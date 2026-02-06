  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Soupçons de tricherie Des sauteurs à skis ont-ils agrandi leurs pénis ? Enquête ouverte

ATS

6.2.2026 - 10:34

Les responsables antidopage des JO de Milan Cortina vont enquêter sur des soupçons d'agrandissement de pénis en saut à skis, ont-ils indiqué lors d'une conférence de presse jeudi à Milan à la veille de la cérémonie d'ouverture. Ce procédé pourrait permettre d'améliorer les performances.

Les responsables antidopage des JO 2026 de Milan Cortina vont enquêter sur des soupçons d'agrandissement de pénis en saut à skis (photo d'illustration).
Les responsables antidopage des JO 2026 de Milan Cortina vont enquêter sur des soupçons d'agrandissement de pénis en saut à skis (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 10:34

Ces soupçons, révélées par la presse allemande, reposent sur une théorie selon laquelle des sauteurs à skis auraient recours à des injections d'acide hyaluronique pour épaissir leur entrejambe et ainsi modifier l'amplitude de leur combinaison. Cela permettrait aux voltigeurs d'obtenir une plus large surface en l'air pour voler plus longtemps, et donc atterrir plus loin.

«Je ne connais pas les détails du saut à skis – ni en quoi cela peut améliorer la performance – mais si quoi que ce soit venait à apparaître, nous examinerions toute information si elle est effectivement liée au dopage», a assuré Olivier Niggli, directeur général de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Cité en janvier dans le quotidien allemand Bild, Kamran Karim, médecin à l'hôpital Maria-Hilf de Krefeld, près de Düsseldorf, avait déclaré qu'il était possible de créer un «épaississement temporaire et visible du pénis grâce à des injections de paraffine ou d'acide hyaluronique». Cette pratique, ajoutait-il, comporte «des risques».

Les combinaisons de saut à skis, très réglementées, peuvent donner lieu à des sanctions en cas de modifications.

Norvégiens sanctionnés

En janvier toujours, trois membres de l'encadrement de l'équipe norvégienne de saut à skis ont été suspendus pour 18 mois par la Commission d'éthique de la Fédération internationale de ski (FIS) pour des accusations de manipulation de combinaison lors des Championnats du monde de ski nordique à Trondheim en 2025.

L'affaire avait éclaté quand deux sauteurs norvégiens, Marius Lindvik – qui défend son titre en grand tremplin aux JO 2026 – et Johann Andre Forfang, avaient été disqualifiés à la suite du contrôle de leur tenue.

Ils avaient par la suite été suspendus trois mois par la FIS. A la suite de cette affaire, la Fédération norvégienne avait admis que les combinaisons avaient bel et bien été modifiées volontairement, mais que les deux sauteurs n'étaient pas responsables de cette tricherie

Saut à ski. Athlètes punis après le scandale des combinaisons trafiquées

Saut à skiAthlètes punis après le scandale des combinaisons trafiquées

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les plus lus

«En une minute, ils te détruisent ton corps» - Un Français évoque l’enfer !
Le recul des voyages vers les Etats-Unis s'inscrit dans la durée
Jacques Moretti : «Pas un seul instant nous ne pensons pas aux victimes»
Collet répond à la polémique : «On a agi en respectant les règles de la SFL»
Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente