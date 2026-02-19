  1. Clients Privés
JO 2026 - Curling Exploit rare dans le Round Robin pour les Suisses

ATS

19.2.2026 - 11:40

La Suisse du skip Yannick Schwaller a bouclé un Round Robin parfait aux JO 2026. Elle a signé un neuvième succès en autant de matches en battant l'Italie 9-5.

Les Suisses ont réussi un Round Robin parfait
Les Suisses ont réussi un Round Robin parfait
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 11:40

19.02.2026, 11:59

Les Helvètes sont prêts pour leur demi-finale. Ils seront en lice dès 19h05 contre la Grande-Bretagne. L'autre rencontre mettra aux prises le Canada et la Norvège.

Schwaller et ses coéquipiers Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont réussi un exploit rare en traversant le Round Robin sans la moindre défaite aux JO. Un seul précédent existe: il y a 16 ans à Vancouver, les Canadiens avaient fait de même.

Terminer en tête constitue un plus pour le CC Genève. Les Suisses sont ainsi assurés d'avoir le bénéfice de la dernière pierre lors du premier end tant en demi-finale que lors d'une éventuelle finale.

