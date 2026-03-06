Fabrice von Grünigen a chuté lors du premier entraînement officiel de snowboardcross le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver.

Keystone-SDA ATS

Selon Swiss Paralympic, le Bernois a été pris en charge par les secours sur place. On soupçonne actuellement une commotion cérébrale.

Fabrice von Grünigen a été transporté à l'hôpital de Cortina avec le médecin de l'équipe Marion Grögli pour des examens médicaux complémentaires. Sa participation aux qualifications samedi est encore incertaine.