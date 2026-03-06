  1. Clients Privés
Paras 2026 - Snowboardcross Un Suisse victime d'une lourde chute et évacué à l’hôpital

ATS

6.3.2026 - 14:08

Fabrice von Grünigen a chuté lors du premier entraînement officiel de snowboardcross le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver.

Paras 2026 : Fabrice von Grünigen
Paras 2026 : Fabrice von Grünigen. Fabrice von Grünigen a chuté à l’entraînement de snowboardcross aux Paralympiques.

Fabrice von Grünigen a chuté à l’entraînement de snowboardcross aux Paralympiques.

Photo: KEYSTONE

Paras 2026 : Fabrice von Grünigen. Une commotion cérébrale est suspectée chez l’athlète.

Une commotion cérébrale est suspectée chez l’athlète.

Photo: KEYSTONE

Paras 2026 : Fabrice von Grünigen. Le Bernois a été pris en charge par les secours sur place et emmené à l’hôpital.

Le Bernois a été pris en charge par les secours sur place et emmené à l’hôpital.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 14:08

06.03.2026, 14:19

Selon Swiss Paralympic, le Bernois a été pris en charge par les secours sur place. On soupçonne actuellement une commotion cérébrale.

Fabrice von Grünigen a été transporté à l'hôpital de Cortina avec le médecin de l'équipe Marion Grögli pour des examens médicaux complémentaires. Sa participation aux qualifications samedi est encore incertaine.

Jeux paralympiques 2026. Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Jeux paralympiques 2026Les disciplines, les espoirs suisses... : tout ce qu'il faut savoir

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

