Depuis des années, la piste de bobsleigh est une mine d'or pour la délégation allemande aux Jeux d'hiver. Les pilotes allemands devraient une nouvelle fois ne laisser que des miettes à leurs rivaux sur la piste de Cortina d'Ampezzo, où les Suisses espèrent mettre fin à leur disette.

Les principaux espoirs de podium suisse en bob reposent sur les épaules de Melanie Hasler. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Avec 31 podiums à ce jour, le bobsleigh est derrière le ski alpin le principal pourvoyeur de médailles pour la Suisse aux Jeux d'hiver. Mais Swiss Sliding est l'une des principales victimes de l'hégémonie allemande: la dernière médaille olympique d'un équipage helvétique remonte à Sotchi 2014 avec le sacre de Beat Hefti et Alex Baumann en bob à deux. Depuis, la barre est de plus en plus haute.

12 ans de vaches maigres

Depuis le triomphe du duo Hefti/Baumann, les bobeurs suisses sont rentrés deux fois sans médaille des Jeux olympiques. Une disette de deux éditions n'était encore jamais arrivée. Il y a quatre ans, ils se sont bien battus, mais Michael Vogt et son pousseur Sandro Michel, victimes ensuite d'un grave accident, n'avaient été que «les meilleurs des autres» en terminant au 4e rang derrière les trois bobs allemands.

Chez les hommes, les Suisses occupent la 2e place du classement par nations et disposent donc, comme les Allemands, de trois places de départ. En Coupe du monde, cela ne s'est toutefois traduit que par une seule place sur le podium, celle de l'équipage de Michael Vogt en bob à quatre aux Européens de Saint-Moritz.

La conquête d'une médaille est donc loin d'une évidence. Mais la courbe de forme est bonne, également pour le no 2 helvétique Cédric Follador. Tout comme le Zougois Timo Rohner – fils du multiple médaillé olympique et mondial Marcel -, le Grison vivra ses premiers Jeux olympiques. Ses difficultés dans la poussée le pénalisent toutefois trop.

Hasler en cheffe de file

Les principaux espoirs de podium suisse sur la piste de glace de Cortina reposent sur les épaules de Melanie Hasler en monobob. L'Argovienne a décroché en janvier à St-Moritz son deuxième titre européen dans la discipline, un titre synonyme de probant 2e rang en Coupe du monde.

Melanie Hasler, qui pointe au 5e rang de la Coupe du monde, a toutes les cartes en main. Tout ne dépendra que d'elle, le monobob se pratiquant avec des bobs standardisés, contrairement au bob à deux où Allemandes et Américaines profitent d'un matériel supérieur.

Un exploit semble aussi envisageable en bob à deux pour Melanie Hasler, 2e des récents Européens – et de la manche de Coupe du monde – avec Nadja Pasternack. Les regards se porteront aussi sur la sprinteuse Salomé Kora, 4e avec le relais 4x100 m à Tokyo 2021, qui deviendra la première Suissesse à participer à des Jeux d'été et à des Jeux d'hiver. La St-Galloise fera équipe avec la pilote Debora Annen, fille du triple médaillé de bronze olympique Martin Annen.

En luge et en skeleton, la Suisse n'affiche en revanche que peu d'ambitions. La lugeuse zurichoise Natalie Maag vise un diplôme, après avoir terminé 9e à Pékin 2022. En skeleton, le Grison Vinzenz Buff voudra surtout faire honneur à sa sélection.

L'Allemagne seule au monde

Depuis la débâcle de 2014 à Sotchi, d'où ils étaient repartis sans médaille, les bobeurs allemands, incarnés par Francesco Friedrich, ont remporté les quatre courses olympiques masculines et décroché huit des douze médailles possibles.

Deux triplés semblent également être le scénario le plus probable à Cortina chez les messieurs, Johannes Lochner partant avec les faveurs du pronostic devant Friedrich. Chez les femmes, les Allemandes ne sont en revanche pas les seules favorites, les Américaines ayant les moyens de leurs ambitions.

118 millions pour 16 virages

Pendant longtemps, la construction d'une nouvelle piste de luge à Cortina d'Ampezzo est restée incertaine. Même Lake Placid, aux Etats-Unis, a été envisagé comme site alternatif. Finalement, l'Eugenio Monti Sliding Centre est sorti de terre en un temps record de 13 mois pour un coût d'environ 118 millions d'euros. La piste compte 16 virages (14 pour les lugeuses et les adeptes du biplace) est très appréciée des athlètes.