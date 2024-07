Pas de médaille pour Mathias Flückiger et Nino Schurter lors de l'épreuve olympique de cross-country. A Elancourt, le Bernois de 35 ans a pris la 5e place d'une course gagnée par Tom Pidcock.

Mathias Flückiger a pris la 5e place en cross-country lundi. KEYSTONE

Ce n'est décidément pas les Jeux des vététistes helvétiques. Après la déception d'Alessandra Keller chez les dames, c'est celle - conjointe - de Mathias Flückiger et Nino Schurter qui prédomine lundi. Depuis 1996 et l'introduction du VTT aux JO, c'est la deuxième fois que la Suisse repart sans une médaille après Athènes en 2004.

Si le champion olympique de Rio Nino Schurter (9e) s'est vite rendu compte que le rythme était trop élevé pour lui, le médaillé d'argent de Tokyo Mathias Flückiger a tenu le choc bien plus longtemps. «Je m'attendais à mieux, a reconnu Flückiger au micro de SRF. Mais je suis satisfait de ma performance. Je n'ai pas eu de gros accrocs. Nous avons fait le maximum en préparation avec mon équipe. Je n'ai peut-être pas pris assez de risques dans les descentes, après avoir vu ce qui s'est passé chez les dames. Mais une 5e place n'est pas non plus un horrible résultat.»

Pidcock sacré sous les huées du public

Mais le Bernois n'a jamais pu viser mieux que le bronze. Il a bien tenté de prendre la roue de Pidcock lors de sa folle remontée, seulement le rythme du Britannique était insoutenable. Après avoir crevé à la fin du troisième tour alors qu'il était en tête avec le Français Victor Koretzky, le vainqueur de l'Amstel Gold Race a dû se battre pour revenir tout devant. Et dans le dernier tour, les deux hommes et le Sud-Africain Alan Hatherly se sont livré une sérieuse bataille.

Dans la dernière portion, Pidcock a pris de grands risques et a un peu «coupé la route» à Koretzky qui a dû déclipser l'une de ses chaussures. Le Britannique a pu filer vers l'or et franchir la ligne sous les huées du public français. Koretzky a obtenu l'argent et Hatherly le bronze.

Après le bronze à Pékin, l'argent à Londres, l'or à Rio et le chocolat à Tokyo, Nino Schurter n'a cette fois pas pu se battre pour le métal. «Cela me touche, car je sais que ce sont mes derniers Jeux, a lâché la légende au micro de la chaîne alémanique. J'ai tout donné, mais je n'ai pas réussi à bien entrer dans la course. Je ne me suis pas senti à l'aise sur ce parcours et je n'ai jamais trouvé le flow. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça aujourd'hui pour ma der olympique. J'espère que ma dernière course se passera différemment.»

