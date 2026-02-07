«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»

Après champion du monde de descente, le voilà champion olympique de la discipline reine ! Franjo von Allmen a décroché samedi la médaille d’or sur l'exigeante Stelvio, devant les Italiens Giovanni Franzoni et Dominik Paris. Si le Bernois était naturellement aux anges, la déception prédominait en revanche chez Marco Odermatt (4e, à 0’’70) et Alexis Monney (5e, à 0’’75). «Ça fait mal évidemment», a reconnu le Nidwaldien. Réactions.

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente ! A Bormio, le Bernois de 24 ans a maîtrisé la Stelvio de bout en bout pour s’offrir le Graal olympique. 07.02.2026

Nicolas Larchevêque, à Bormio Nicolas Larchevêque

Champion olympique de descente Franjo von Allmen

«C'est comme un rêve, comme dans un film. Comment imaginer commencer de meilleurs Jeux olympiques que par une médaille d'or ? C'est absolument incroyable. C'est fou, c'est difficile à décrire avec des mots. C’est spécial, surtout quand tu as des Jeux olympiques qui se déroulent si près de chez toi, avec tant d'amis et de membres de ta famille qui peuvent venir t'encourager. C’est encore plus motivant.

J’ai vraiment réussi à trouver le bon rythme tout au long du parcours, j'ai pu engranger plus ou moins de vitesse. J’étais très nerveux quand Giovanni Franzoni (2e à 0’’20) est descendu... Plus nerveux qu'au départ, plus nerveux que ce matin. Je n'aime pas ça. Je préfère skier moi-même plutôt que de devoir regarder les autres.

Partager le podium avec deux Italiens, Dominik Paris et Giovanni Franzoni ? C'est agréable d'être au milieu et non à côté d'eux. Pour eux aussi, c'est vraiment spécial d'être sur le podium à domicile. J'espère qu'ils pourront en profiter également.»

Médaillé d’argent Giovanni Franzoni

«C'est un sentiment incroyable. Ce matin, j'étais plutôt calme, mais au départ, j’ai commencé à devenir très nerveux. J'ai vu les descentes des Suisses, qui couraient de mieux en mieux. Je pensais qu'il serait difficile de les battre, mais j'ai très bien skié.

Partager le podium avec Franjo, après ceux aux championnats du monde juniors (ndlr : en 2022, ils étaient montés sur la boîte ensemble lors de la descente, du super-G et du combiné), c'est génial, c'est un type formidable. Cette saison et la précédente, il a été une source d'inspiration pour moi car il abordait toutes les courses avec le sourire, sans trop de pression. C'est un skieur exceptionnel. Et il y a aussi «Domi» ! Je voulais vraiment partager le podium avec lui. Je ne sais pas s'il continuera à courir l'année prochaine, mais c'est le meilleur cadre pour le faire.

Le public italien m'a aussi envoyé un message formidable, avec passion et amour. Cela m'a donné une énergie incroyable pour réaliser une excellente course. C'est incroyable.»

Médaillé de bronze Dominik Paris

«C'est génial ! Réussir sur cette piste me rend toujours heureux. Je ne sais pas ce que ça fait d'être troisième ici, car d'habitude (en Coupe du monde), soit je suis éliminé, soit je termine premier. C'est formidable d'avoir ce public ici. C'est ma cinquième participation aux Jeux olympiques, et remporter ma première médaille devant mon public, c'est vraiment spécial.

J'ai eu un très bon feeling toute la semaine, pendant tous les entraînements, et aujourd'hui aussi. J’ai essayé de me donner à fond. La dernière partie de la piste n'était peut-être pas terrible, mais le reste était vraiment sympa à skier et je suis très heureux de pouvoir skier comme ça à mon âge (ndlr : à 36 ans).

C'est sympa de partager le podium avec Giovanni. Avoir ce jeune sur le podium, c'est vraiment cool. Il a fait une bonne saison jusqu'à présent et il a un peu profité de mon expérience. J'ai essayé de l'aider et de voir s'il avait la force de supporter la pression et de montrer son meilleur ski, et cela me rend fier pour lui. C'est cool d'avoir un avenir dans notre équipe, cela pousse tout le monde. C'est bon pour l'Italie.»

4e de la descente Marco Odermatt

«C'est décevant, évidemment. Personne ne veut finir quatrième. C'était proche, vraiment proche. Être à deux dixièmes d'une médaille, ça fait mal évidemment. Je ne sais pas encore vraiment où était le problème. Je me sentais bien, j'ai bien skié et j'étais sur la bonne trajectoire, mais ce n'était tout simplement pas assez rapide. Je dois absolument analyser cela et changer certaines choses pour la descente du combiné et le super-G parce que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut changer quelque chose au niveau du matériel parce que j'ai skié comme je le voulais et pourtant ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on élimine certaines choses inutiles.»

5e de la descente Alexis Monney

«Je n'ai pas réussi à faire le ski que je voulais, surtout sur le haut du parcours. Il ne manque pas énormément pour le podium (ndlr : 25 centièmes), mais je pense que ça aurait été atteignable. C'est la vie, c'est la descente. Je pense que je montre que mon ski est à nouveau là, il faut désormais que j'arrive à faire une manche complète. C’est ce que je dis depuis le début de la saison et j’espère que ça va arriver à un moment donné...

Il n'y a pas grand-chose à dire sur mes erreurs en début de parcours. On arrivait un peu plus vite que hier (ndlr : à l’entraînement). Je ne me suis pas fait surprendre, mais j'ai voulu skier les mêmes lignes. Je pense que c'était un peu trop risqué. J'ai joué et j'ai perdu. Je pensais bien que ça n'allait pas suffire pour le podium, mais, j'ai vu Marco me devancer de 5 centièmes et je me suis dit peut-être que oui finalement. Et puis il y a eu Franjo... Et en fait, non (rires). C’est le ski. C’est des courses d’un jour et je espère que ce n'est pas la dernière. Il faut jouer si on veut vouloir gagner... Des fois on perd, des fois on gagne.

Franjo a montré qu'il est vraiment en forme. Cette saison, il est vraiment fort et c'est impressionnant à voir. Je pense qu'on était tous en forme aujourd'hui pour faire une bonne course. Ça n'a pas joué pour tout le monde, mais ça arrive. Je n'ai pas de regrets à avoir parce que j'ai essayé. Je ne suis pas simplement descendu, sans rien faire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de regrets à avoir. C'est le plus important sur les courses d'un jour comme ça. C’est aussi mon meilleur résultat de la saison en descente et on a quand même un champion olympique suisse, encore, c'est donc plutôt pas mal.»

*Propos recueillis en zone mixte et en conférence de presse.

Sur le même thème