«J'ai du mal à réaliser» Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

7.2.2026 - 19:00

Vice-champion du monde juniors de descente à Panorama en 2022, derrière Giovanni Franzoni, Franjo von Allmen brûle les étapes. En l'espace de quatorze mois, le Bernois de 24 ans est devenu une star de son sport.

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

07.02.2026, 19:00

On aime dire qu'il faut avoir de l'expérience pour s'imposer en descente, que ce sont les répétitions sur les pistes de Coupe du monde qui façonnent un bon descendeur. On a vu avec Marco Odermatt que même le plus talentueux des skieurs avait besoin de temps pour s'établir dans la discipline reine.

Seulement, l'avènement de von Allmen et Franzoni, tous deux âgés de 24 ans, bouscule un peu cette idée préconçue. L'Italien a décroché son premier podium il y a seulement quelques semaines à Val Gardena en Super-G avant de remporter le Super-G de Wengen et la descente de Kitzbühel. Pour «FvA», c'est également à Val Gardena que le Bernois a pris conscience de son potentiel avec une deuxième place en descente en décembre 2024.

Giovanni Franzoni. «Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»

Giovanni Franzoni«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»

Envie d'autres succès

Un premier podium en janvier de la même année en Super-G à Garmisch et deux ans plus tard voilà Franjo von Allmen champion olympique de descente, un an après son titre mondial dans la discipline. Tout cela s'est passé très vite. «Oui, c'est un peu bizarre, estime le Bernois quand on lui fait part de cette «précocité». Je pense que pour l'instant, j'ai du mal à réaliser ce qui s'est réellement passé. Mais oui, quand ça marche, quand ça fonctionne, peu importe que j'aie 24 ou 27 ans. J'espère évidemment pouvoir encore tenir le coup pendant quelques années et pouvoir fêter d'autres succès. Je pense que même si l'on est champion du monde, champion olympique, on peut aussi profiter des petites choses, pas seulement des grandes.»

JO 2026 - Ski alpin. Magistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

JO 2026 - Ski alpinMagistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

La victoire à Crans-Montana dimanche dernier a certainement aidé le Bernois à faire le plein de confiance. Von Allmen ne le nie pas, mais va au-delà: «Je pense qu'elle naît avant Crans-Montana. C'est clair que c'est favorable, mais il y a une confiance supplémentaire qui est simplement née avant les Jeux. Après, si tu gagnes la dernière course avant les JO, tu as logiquement envie de faire pareil ici.»

Comme dans un film

Comme pour tous les athlètes qui deviennent champions olympiques, une question tient du passage obligé, celle du rêve d'enfant. Alors est-ce que le petit Franjo se voyait un jour devenir champion olympique? «Pas vraiment, pour être honnête. On ne se dit jamais qu'on veut devenir champion olympique quand on est un gamin. Je dirais que c'est plus tard, quand on décide vraiment de devenir sportif d'élite et de se lancer dans cette carrière, que ce sentiment va grandir au fil des années.»

Il est champion olympique. «Oh oui j'étais nerveux» - Le jour de gloire de Franjo von Allmen

Il est champion olympique«Oh oui j'étais nerveux» - Le jour de gloire de Franjo von Allmen

Le sourire toujours vissé à son visage un rien poupin, Franjo von Allmen n'avait pas encore compris ce qui lui arrivait quelques heures après son triomphe: «C'est un sentiment étrange, un peu comme dans un film, a-t-il conclu. Je n'ai pas encore vraiment compris ce que cela signifie pour moi. Je pense qu'il me faudra encore quelques heures avant que je réalise complètement.»

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

A Bormio, le Bernois de 24 ans a maîtrisé la Stelvio de bout en bout pour s’offrir le Graal olympique.

07.02.2026

