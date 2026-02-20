La double championne olympique de ski de fond Frida Karlsson a été placée en quarantaine «jusqu'à nouvel ordre» après avoir ressenti vendredi «de légers symptômes de rhume». Cela fait planer un doute sur sa participation au 50 km des JO 2026 dimanche, a indiqué l'équipe de Suède.

Frida Karlsson, de Suède, quitte la piste après avoir terminé son relais de 4 x 7,5 km. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Karlsson (26 ans) n'a pas pris part à l'entraînement vendredi matin et a renoncé à participer au point presse prévu en début d'après-midi où tous les journalistes devaient porter un masque chirurgical pour s'adresser à l'encadrement et aux athlètes.

«Frida avait mal à la gorge ce matin et c'est parti (dans l'après-midi). Mais elle a un peu le nez qui coule. Elle se sent bien physiquement, mais elle a quand même quelque chose, un petit virus», a expliqué Rickard Noberius, le médecin de l'équipe de Suède.

«Pour l'instant, elle est en quarantaine dans sa chambre où nous lui apportons ses repas. Elle ne mange donc pas avec le reste de l'équipe», a précisé le médecin. Rickard Noberius pense qu'il s'agit du «même virus» qui avait empêché Linn Svahn de participer au sprint par équipes.

Le médecin se laisse jusqu'à «dimanche matin» pour prendre une décision quant à la participation de Frida Karlsson au 50 km classique, dernière épreuve de ski de fond des JO. La Suédoise a gagné le skiathlon et le 10 km individuel.