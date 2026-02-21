Frida Karlsson «présente toujours des symptômes de rhume», a annoncé samedi soir l'équipe de Suède. La double médaillé d'or dans ces JO 2026 a ainsi renoncé à participer au 50 km classique de dimanche dans le Val di Fiemme.

La Scandinave de 26 ans a remporté l'or en skiathlon et dans le 10 km individuel ainsi que la médaille d'argent en relais. Mais après avoir ressenti des symptômes vendredi matin, elle avait déjà fait l'impasse sur l'entraînement prévu ce jour-là puis avait été placé en quarantaine.

Plusieurs autres membres de l'équipe ont été contaminés par un virus depuis plus d'une semaine, dont le vice-champion du monde du 50 km, William Poromaa, forfait pour la dernière épreuve masculine remportée samedi par le Norvégien Johannes Klaebo.