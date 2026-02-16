  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Andrea Glauser de retour à l'entraînement

ATS

16.2.2026 - 14:04

Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi aux JO 2026 (12h10). Le défenseur de Gottéron a participé à l'entraînement commun lundi à midi.

Andrea Glauser s'est entraîné en équipe lundi (archives).
Andrea Glauser s'est entraîné en équipe lundi (archives).
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

16.02.2026, 14:04

16.02.2026, 14:13

Glauser avait manqué le dernier match du tour préliminaire contre la République tchèque. Vendredi contre le Canada, il avait dû quitter la glace après avoir subi une blessure à la tête suite à une charge.

JO 2026 - Hockey sur glace. Douche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

JO 2026 - Hockey sur glaceDouche froide canadienne : les Helvètes redescendent sur glace

Le retour de Denis Malgin reste en revanche incertain. L'attaquant n'a pas participé à l'entraînement lundi, et il continue à faire soigner son épaule blessée lors du match contre le Canada.

JO 2026 - Hockey sur glace. Pour espérer prendre le quart, la Suisse ne doit pas sous-estimer l'Italie

JO 2026 - Hockey sur glacePour espérer prendre le quart, la Suisse ne doit pas sous-estimer l'Italie

