Le concours complet helvétique attend toujours de décrocher une première médaille olympique par équipe depuis 1988. Mais «c'est quand même un très bon résultat», a lâché Robin Godel au terme d'une épreuve conclue en 5e position par les Suisses lundi à Versailles.

Mélody Johner et la Suisse ont manqué de peu la médaille lundi à Paris. IMAGO/Nordphoto

ATS

Le Fribourgeois, auteur de trois fautes en saut d'obstacles lundi, ne se voilait pas la face. «Je suis très déçu. Ce n'est pas ce qu'on espérait. Grandeur de Lully (réd: son cheval) se met parfois sur le recul et se fait alors plus petit. C'est donc plus difficile en saut», a-t-il analysé en zone mixte.

«On a fait un bon échauffement. Mais dans une telle arène avec autant de monde, ce n'est pas la même histoire pour Grandeur. J'aurais vraiment espéré un meilleur résultat pour l'équipe», qui pointait au 3e rang avant d'entamer cette ultime journée, devant la Belgique (4e) et le Japon (5e).

«Nous étions heureux de nous retrouver sur le podium provisoire» en raison d'une pénalité de 20 points infligée au Japon (finalement 3e). «On savait ce qu'on avait à faire. Malheureusement cela ne s'est pas passé comme prévu pour Mélody (Johner) et pour moi», regrettait le Fribourgeois, interrogé avant le passage du leader de l'équipe Felix Vogg (4 points de pénalité en saut).

«Le début de cette journée était incroyable, l'ambiance dans l'équipe était super», a pour sa part souligné Mélody Johner, première à s'élancer côté suisse. «On savait qu'on avait un joker. Mais après mon passage on n'en avait plus. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules», a lâché la Valdo-Valaisanne, qui a écopé de 8,8 points de pénalité en selle de Toubleu de Rueire.

«A coeur d'effacer Tokyo»

Robin Godel a-t-il ressenti une pression supplémentaire en raison de cette 3e place provisoire inattendue? «C'est certain qu'on se met à imaginer certaines choses. On voit que le podium se rapproche. Cela nous avait réjouis. Mais on savait aussi qu'on devait réussir si possible des sans-faute», a-t-il souligné.

Déçu, le cavalier de Dompierre affichait tout de même une certaine satisfaction. «Ca me tenait à coeur d'effacer Tokyo», où il avait dû endormir son cheval Jet Set après que celui-ci avait été victime d'une très lourde chute en cross. «Et c'est quand même un très bon résultat par équipe», a-t-il conclu.

