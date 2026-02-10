  1. Clients Privés
JO 2026 - Saut à ski Gregor Deschwanden : «Après le saut d'essai, j'ai su que ça marchait»

ATS

10.2.2026 - 13:52

Personne ne s'attendait à cette médaille, pas même Gregor Deschwanden lui-même. Avec le bronze remporté sur le tremplin de Predazzo, le Lucernois suit les traces de Walter Steiner et Simon Ammann.

Personne ne s'attendait à cette médaille, pas même Gregor Deschwanden lui-même.
Personne ne s'attendait à cette médaille, pas même Gregor Deschwanden lui-même.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 13:52

Aux Jeux, ce qui compte, ce sont les médailles et rien d'autre. Mais pour Gregor Deschwanden, il en allait apparemment autrement. Lundi midi, il s'est rendu au tremplin de Predazzo sans emporter les vêtements prévus pour la cérémonie de remise des médailles.  «Je pensais que j'étais un peu loin», a-t-il avoué tard dans la soirée lors d'une interview avec SRF, encore incrédule mais très satisfait de son coup.

Puis est venu le saut d'essai, et le déclic s'est alors produit chez l'expérimenté sauteur de 34 ans. «Avec le recul, c'est facile à dire, bien sûr. Mais après le saut d'essai, j'ai su que ça marchait», a-t-il poursuivi.

JO 2026 - Saut à ski. Gregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

JO 2026 - Saut à skiGregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

Le fruit du travail

On savait depuis longtemps que les bases du Lucernois étaient bonnes. Il a toujours travaillé avec persévérance, mais a été (trop) rarement récompensé pour sa minutie et son travail acharné. Cette médaille de bronze ne vient donc pas de nulle part, mais le timing est tout de même très surprenant.

Deschwanden a surtout convaincu par sa constance. Il compte désormais six podiums en Coupe du monde en quinze saisons, mais ce n'est que lors des Mondiaux 2025 qu'il a fait son entrée dans le top 10 d'un grand événement. Cet hiver cependant, il a connu un net recul, manquant pas moins de sept fois la deuxième manche. Jusqu'à sa rédemption à Predazzo.

Pas de grand huit aux JO. Simon Ammann : «Pour moi, cela n'a pas beaucoup d'importance»

Pas de grand huit aux JOSimon Ammann : «Pour moi, cela n'a pas beaucoup d'importance»

Deux fois le record du tremplin

Gregor Deschwanden a frappé d'entrée, avec un premier saut à 106 mètres synonyme de record sur le tremplin entièrement rénové situé tout au fond du Val di Fiemme. «Un tel saut te fait gagner quelques centimètres pour la deuxième manche et te donne confiance», a-t-il souligné.

Le Lucernois, forcément rayonnant après l'épreuve, a encore gagné un mètre et trois places pour finalement terminer à la 3e place à égalité avec le Japonais Ren Nikkaido. «Parfois, il faut un peu de chance», a-t-il encore lâché en toute honnêteté. « Je suis super content que ce soit mon jour.»

Mais le Lucernois, modeste et terre-à-terre, a mérité cette chance. Il entre dans un cercle très fermé: avant lui, seuls Walter Steiner (médaille d'argent en 1972 à Sapporo) et Simon Ammann, le surdoué aux deux doublés (2002 et 2010) sont montés sur un podium olympique dans le camp suisse.

Et chez les sauteurs à ski, il arrive souvent que le succès s'enchaîne une fois qu'il est lancé. On peut donc parfaitement imaginer que Gregor Deschwanden réalise un nouvel exploit samedi sur le grand tremplin. Mais avant cela, il aura eu le temps de fêter sa médaille comme il se doit.

