JO 2026 Livigno, théâtre d'exploits historiques pour la Suisse ?

ATS

29.1.2026 - 09:40

Livigno sera-t-elle le théâtre d'exploits historiques pour la Suisse lors des JO 2026 ? Les compétitions de freestyle et de skicross se dérouleront dans cette station située à plus de 1800 m d'altitude.

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

Keystone-SDA

29.01.2026, 09:40

Livigno accueillera à partir du 5 février toutes les compétitions de snowboard et de ski freestyle, du halfpipe au slopestyle et au Big Air, en passant par les aerials, les bosses et le géant parallèle des snowboardeurs alpins. Les adeptes du skicross en découdront également dans la station de ski du nord de la Lombardie, près de la frontière suisse. Au total, 26 médailles y seront décernées.

Deux sites ont été construits à cet effet au cours des derniers mois et des dernières années: le «Mottolino Snowpark» pour le skicross, le halfpipe, le slopestyle et le Big Air, ainsi que le «Carosello 3000 Park» pour les sauts et la piste de bosses. En raison de l'impact écologique considérable et de la consommation d'eau liée à l'utilisation excessive de neige artificielle, les préparatifs ont fait l'objet de nombreuses critiques.

Qui sont les espoirs suisses?

Mathilde Gremaud est probablement le plus grand atout suisse en freestyle. A 25 ans, la skieuse fribourgeoise participe pour la troisième fois aux Jeux. Elle n'est jamais repartie sans médaille et possède déjà un set complet (1 or, 1 argent, 1 bronze). Sa victoire en Big Air aux récents X Games l'a gonflée à bloc.

JO 2026 - Skicross. Fanny Smith, des douleurs au dos qui mettent du plomb dans l’aile ?

JO 2026 - SkicrossFanny Smith, des douleurs au dos qui mettent du plomb dans l’aile ?

En skicross, Ryan Regez participera en tant que champion olympique et champion du monde. Fanny Smith est également championne du monde en titre et affiche déjà deux médailles de bronze à son tableau de chasse olympique. Noé Roth est quant à lui double champion du monde en titre en aerials, et son coéquipier Pirmin Werner aura aussi son mot à dire. Andri Ragettli tentera lui pour la troisième fois de remporter une médaille olympique en slopestyle.

Six sur quinze en 2022

Il y a quatre ans à Pékin, 6 des 15 médailles suisses ont été remportées par les freestylers. Mathilde Gremaud a cueilli l'or en slopestyle et le bronze en Big Air, tandis que Ryan Regez et Alex Fiva ont célébré un doublé en skicross. Le snowboarder Jan Scherrer s'est paré de bronze en halfpipe, Fanny Smith ayant quant à elle dû patienter plusieurs mois avant de récupérer le bronze.

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression.

27.01.2026

Eileen Gu, la star attendue

La Chinoise Eileen Gu, qui a grandi aux Etats-Unis, est la grande star internationale du freeski féminin. A 23 ans, cette fille d'une Chinoise et d'un Américain, également très demandée comme mannequin, est double championne olympique et double championne du monde.

Rivale de Mathilde Gremaud, Eileen Gu fait selon Forbes partie des sportives les mieux payées au monde. En Coupe du monde, où elle ne participe que sporadiquement, elle a remporté 20 victoires, soit plus que n'importe quelle autre athlète.

En snowboard, dans le halfpipe féminin, la double championne olympique américaine Chloe Kim (25 ans) est la référence absolue. Chez les hommes, l'extraverti Australien Scotty James cherchera à détrôner l'introverti Ayumu Hirano, sacré à Pékin et issu de l'insaisissable armada japonaise de freestyle.

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent aux palmarès des médailles.

22.01.2026

